淫阿公猥褻9歲孫女「撕衣舔下體」　他求減刑辯：一時生理衝動

▲台中一名男子猥褻9歲繼孫女，遭判刑3年10月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／台中報導

台中一名男子阿榮（化名）再婚後搬進妻子家中，與妻子的兒子、媳婦、9歲孫女同住，沒想到他竟趁與繼孫女獨處時，二度強制猥褻女童得逞，甚至撕開衣服咬乳頭、舔下體。阿榮一審被判刑3年10月，他不服上訴稱自己年事已高又罹癌，請求法官減輕其刑。台中高分院審理後，認為原審量刑並無不當，駁回阿榮上訴。

判決指出，去年某日阿榮與繼孫女在單獨在2樓客廳看電視時，突然伸手撫摸繼孫女大腿內側及鼠蹊部，繼孫女嚇得馬上推開他的手表示拒絕，但阿榮仍不死心，不顧對方反抗繼續撫摸繼孫女私密部位約3分鐘，強制猥褻得逞。

去年9月1日晚間，阿榮又以相同的手法對繼孫女伸出狼爪，之後更變本加厲撕開繼孫女的衣服咬乳頭、舔下體，直到後來繼孫女要上樓洗澡他才停手。

一審法官審理認為，阿榮竟僅為滿足私慾，利用繼孫女及其家人對他的信任，2度對繼孫女為強制猥褻行為，造成她及其家人身心傷害甚大，且至今仍未獲得繼孫女及家人原諒，依對未滿14歲女子強制猥褻共2罪，各處有期徒刑3年2月、3年2月，應執行3年10月。

事後阿榮不服上訴，其辯護人主張，繼孫女偵訊時稱阿榮平常對她很好，案發前也沒有做過讓她不舒服的事嫌，阿榮妻子也出庭作證稱他一直將女童視為親孫女，祖孫互動融洽；阿榮因一時無法控制生理衝動犯案，犯後懊悔不已，希望與繼孫女和解，有積極彌補過錯之心，且阿榮年事已高，又罹癌需要接受化療，請求法官減輕其刑。

台中高分院審理認為，原審量刑時已審酌阿榮罹癌一事，且阿榮至今仍未與繼孫女及其家人達成和解，亦未取得被害人原諒，因此駁回阿榮上訴，維持一審判決，全案仍可上訴。