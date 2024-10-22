　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

至少45童遭侵犯！園長之子毛畯珅又被起訴　檢求處最重之刑

▲▼幼兒園狼師毛畯珅，高等法院二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲毛畯珅第2度因涉嫌性侵猥褻幼童還偷偷錄下犯行遭起訴。（資料照／ 記者吳銘峯攝 ）

記者劉昌松／台北報導

幼兒園長之子毛畯珅因2年內性侵6名幼童，還偷拍犯案過程保存，日前才被北院一審重判有期徒刑28年，檢警持續根據搜扣到的多達600部幼童性影像，反覆勘驗比對，查出至少還有39名幼童遭毛畯珅性侵，偷拍影像高達309片，換言之，毛男侵犯對象多達45名幼童，台北地檢署22日再依加重強制猥褻等罪起訴，建請法院量處被告最重之刑罰。

毛畯珅（別名ADY哥哥）畢業於大學社工系，2021年9月退伍後，在洪姓母親於北市信義區經營的培諾米達幼兒園擔任教保員，並負責管理園內監視器、接送幼童等工作，2022年間就曾遭家長檢舉妨害性自主，但因當時只有1名女童指述，加上證據不足獲不起訴處分。

2023年7月，一名女童睡前跟母親說「老師伸我褲子」，家長連夜報案，並配合台北市警婦幼隊暗中查訪，發現毛畯珅從2022年7月11日至2023年7月10日間，對6名未滿7歲的幼童性侵或猥褻，而且違反幼童意願，拍攝性影像畫面私藏，但毛畯珅遭聲押禁見後，毛男的母親竟然還跟其他家長說，兒子是遭刑求逼供，試圖維持幼兒園經營。

台北地檢署2023年根據事證較明確的6童受害情節起訴，由台北地院在2024年將毛男依224罪重判28年，毛男繼續收押。檢察官清查扣得的影像檔案，比對毛男曾接觸過幼童，又發現更多人受害。全案爆發後震撼社會，相關單位檢討後同意放寬揭露類似犯罪的加害人身分，以免不知情民眾繼續受害。

ET快訊
潭美颱風威脅明晚變天　強風豪雨熱區曝
連恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物　死前曾找2女進房5hrs
快訊／蔡壁如惹怒柯美蘭　民眾黨回應了
快訊／查出更多　毛畯珅至少性侵39童
快訊／共軍牛山島實彈射擊「離台北165公里」　國防部回應了
代課費、學生補助全都A！「無良夫妻」還暗助愛女卡校職
秋颱恐怖雨勢驚人　氣象署：與東北季風共伴效應
劉宗鑫追晉2線3星　2幼女與母緊緊相擁
桃園電子廠火警！　鋰電池燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女駕「瑞典坦克」閃神撞小貨車　瓦斯桶保齡球式連環倒！險釀溢漏

喝醉被送回公司又出門　老闆酒駕「停路邊睡覺」醒來慘了

大膽小偷！屋主家中補眠「門沒鎖」　他闖入偷錢還把車開走

快訊／高雄女阿公店水庫失聯1天！女兒急報案　今早尋獲已死亡

吊欄杆跳下重摔！台中某高職生一度昏迷插管　院方說明最新病況

南投1歲7個月童「體重僅5.5kg」　生父疏於照顧害發展遲緩

台南自小客超車擦撞單車　騎士慘摔倒地「險捲車底」驚險逃劫

至少45童遭侵犯！園長之子毛畯珅又被起訴　檢求處最重之刑

嗆管理員看門狗不可以睡覺　住戶辯「我是在讚美」被打臉

太想要Labubu！40歲媽網紅店行竊　全程被拍PO網...孩子就在旁邊

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

女駕「瑞典坦克」閃神撞小貨車　瓦斯桶保齡球式連環倒！險釀溢漏

喝醉被送回公司又出門　老闆酒駕「停路邊睡覺」醒來慘了

大膽小偷！屋主家中補眠「門沒鎖」　他闖入偷錢還把車開走

快訊／高雄女阿公店水庫失聯1天！女兒急報案　今早尋獲已死亡

吊欄杆跳下重摔！台中某高職生一度昏迷插管　院方說明最新病況

南投1歲7個月童「體重僅5.5kg」　生父疏於照顧害發展遲緩

台南自小客超車擦撞單車　騎士慘摔倒地「險捲車底」驚險逃劫

至少45童遭侵犯！園長之子毛畯珅又被起訴　檢求處最重之刑

嗆管理員看門狗不可以睡覺　住戶辯「我是在讚美」被打臉

太想要Labubu！40歲媽網紅店行竊　全程被拍PO網...孩子就在旁邊

金塊4年42億續約重要冠軍成員　總管：戈登是球隊的心臟與靈魂

表哥被控性騷擾！　廖偉翔：願付被害者律師及訴訟費用

天黑了找不到回家的路　東勢暖警助翁回家與愛妻團聚

台塑生醫砸2000萬建置全台首座光電儲能球場　每年減碳45公噸

6檔ETF換股今生效　00733、00905變動股數均逾40檔

全教總籲勞動節、教師節全國放假　明年就實施

首度回應嫖娼傳聞？　疑「易建聯」X帳號突發文：fake news

楊謹華奪金鐘獎後首公開露面！　獻出「第一次女女吻」給謝盈萱

不該跟另一半討論的5件事　以免成為日後吵架把柄

全台唯一「aMEI主題房」明開賣！贈1.5萬周邊　北市2飯店專案快看

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

孫無照奪3命　外祖父最糟下場曝光

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼抓關鍵」判婚姻無效

3煞台中豪宅虐死人還蓋被：以為他冷

即／好消息！台中某高職生醒了

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

國防部士官長狂偷錢包　長官一招「智取」讓他當場無言

劉宗鑫殉職！2幼女失怙…告別式上與母相擁

夫2個月激戰小三10次　妻見床照氣炸

彰化前4連霸鄉代涉貪93萬　 一審重判7年

西班牙10億男攜妻小信義區過上流生活

男大生閃違規車撞電桿亡！肇事駕駛喊「算了」落跑

快訊／遭女毒蟲拖行殉職！所長劉宗鑫今公祭

更多熱門

相關新聞

吳思瑤控「政治癡漢偷拍」　羅智強揭真相：妳拍我也沒罵妳是癡女

吳思瑤控「政治癡漢偷拍」　羅智強揭真相：妳拍我也沒罵妳是癡女

民進黨團幹事長吳思瑤21日晚間於社群發出一段影片，控訴國民黨立委羅智強偷拍她，更痛罵這樣做是「政治癡漢」。對此，羅智強今（22日）表示，為什麼要拍吳思瑤？因為吳思瑤當時先拿著手機，走到面前一直拍他，自己當然也把手機拿起來拍，但其實自己沒有按下錄影鍵。他認為，吳思瑤有很強的自信，這點他尊重，但自己沒那麼有自信，不會人家拍他就罵說是「癡女」，因為知道人家拍他就不是「那個意思」。

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

淫阿公猥褻9歲孫女！他求減刑辯：一時生理衝動

淫阿公猥褻9歲孫女！他求減刑辯：一時生理衝動

2外勞性侵酒醉女　稱不舉遭判9年鞭9下

2外勞性侵酒醉女　稱不舉遭判9年鞭9下

關鍵字：

幼兒園園長性侵毛男猥褻偷拍性影像未成年

讀者迴響

熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

即／陸發航行警告　牛山島明實彈射擊

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」

孫無照奪3命　外祖父最糟下場曝光

張菲擁「上千張鴻海股票」

NanaQ男友曝情斷原因「認愛前就想分手」

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面