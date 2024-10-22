至少45童遭侵犯！園長之子毛畯珅又被起訴　檢求處最重之刑

▲毛畯珅第2度因涉嫌性侵猥褻幼童還偷偷錄下犯行遭起訴。（資料照／ 記者吳銘峯攝 ）

記者劉昌松／台北報導

幼兒園長之子毛畯珅因2年內性侵6名幼童，還偷拍犯案過程保存，日前才被北院一審重判有期徒刑28年，檢警持續根據搜扣到的多達600部幼童性影像，反覆勘驗比對，查出至少還有39名幼童遭毛畯珅性侵，偷拍影像高達309片，換言之，毛男侵犯對象多達45名幼童，台北地檢署22日再依加重強制猥褻等罪起訴，建請法院量處被告最重之刑罰。

毛畯珅（別名ADY哥哥）畢業於大學社工系，2021年9月退伍後，在洪姓母親於北市信義區經營的培諾米達幼兒園擔任教保員，並負責管理園內監視器、接送幼童等工作，2022年間就曾遭家長檢舉妨害性自主，但因當時只有1名女童指述，加上證據不足獲不起訴處分。

2023年7月，一名女童睡前跟母親說「老師伸我褲子」，家長連夜報案，並配合台北市警婦幼隊暗中查訪，發現毛畯珅從2022年7月11日至2023年7月10日間，對6名未滿7歲的幼童性侵或猥褻，而且違反幼童意願，拍攝性影像畫面私藏，但毛畯珅遭聲押禁見後，毛男的母親竟然還跟其他家長說，兒子是遭刑求逼供，試圖維持幼兒園經營。

台北地檢署2023年根據事證較明確的6童受害情節起訴，由台北地院在2024年將毛男依224罪重判28年，毛男繼續收押。檢察官清查扣得的影像檔案，比對毛男曾接觸過幼童，又發現更多人受害。全案爆發後震撼社會，相關單位檢討後同意放寬揭露類似犯罪的加害人身分，以免不知情民眾繼續受害。