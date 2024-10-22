女大生「喝醉摔進垃圾桶」疑遭收走碾碎！　焚化爐尋獲人類骨骸

▲24歲的阿戈斯蒂娜離奇失蹤，疑似被垃圾車收走，最終不幸身亡。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

西班牙一名女大生與友人外出狂歡，卻離奇失蹤超過2周。警方最新調查研判，她可能在酩酊大醉時，不小心摔進垃圾桶，在失去意識的情況下，遭垃圾車收走、輾碎、焚燒。他們已經在焚化爐尋獲人類骨骸，正在確認是否屬於受害者。

El Observador等外媒報導，24歲的阿戈斯蒂娜（Agostina Rubini Medina）與友人在渡假勝地馬略卡島（Majorca）遊玩，卻在首府帕爾瑪（Palma）失蹤。國家警察展開2周以上的調查後研判，她可能為了「找手機」翻找垃圾桶，卻不幸在此時感覺不舒服，才會摔進去，最終釀成悲劇。

根據商店員工說法，3日午夜時分，阿戈斯蒂娜明顯喝醉，來到店裡買了一包洋芋片。不久後，目擊者在公車站附近看見，她的包包與上衣被整齊放在大垃圾桶旁邊，但他當時沒有想太多。

追蹤數據顯示，阿戈斯蒂娜的手機在公車站停留大約半小時，接著移動至焚化爐，隨後失去信號，這個路線與時間點，都與當天凌晨的垃圾車行車紀錄相符。隨後，警方在焚化爐灰燼中尋獲人類骨骸，目前正在進行DNA檢測。

警官魯伊斯（Ángel Ruiz）指出，阿戈斯蒂娜是一名身材瘦弱、對於酒精耐受力很低的女性，這又因為她正在服用的藥物而加劇。3日凌晨2時左右，垃圾車抵達公車站時，已經載了超過7噸的垃圾，這些垃圾都被壓縮，壓縮艙嚴重缺乏氧氣，因此她在抵達焚化爐之前，很可能已經死亡。

警方目前仍在垃圾場尋找其他人類遺骸，沒有證據顯示她是自願神隱，或有其他人士涉案。