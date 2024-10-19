找到了！男茂林登山看日出「失聯3天」　溪谷遇山友赤腳獲救

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄一名黃姓男子16日騎乘機車，獨自前往茂林區登山看日出，傍晚傳訊息並截圖定位告知太太，隨後就與家人失去聯繫。搜救團隊連2日整裝上山搜尋，但仍無所獲，不過今(19日)上午卻傳出好消息，黃姓登山客在溪谷遇到山友，借用電話撥打119報平安，搜救人員順利尋獲他，由於黃男身上有擦傷，後續將他送往醫院救治。

▲黃姓男子獨自登山失蹤3天，今日平安獲救，身上有擦傷、鞋子也丟了。（圖／記者吳世龍翻攝）

警消17日上午接獲報案，指稱有一名男子獨自到茂林登山失聯，黃男的太太表示，先生16日凌晨4點30分獨自騎乘機車到茂林區爬山看日出，預計當晚9點到家。先生在當天傍晚5點55分有自拍，告知家人位置在鳴海山，晚間6點09分手機顯示快沒電，當下有截圖定位給太太後就失聯。

▲警消先找到黃男的機車。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方透過黃男手機定位，找到最後發話基地台，16日晚間6點21分在茂林區多納段，茂林轄區派出所立即展開搜尋，17日下午1點36分先是在五公山登山口找到黃男的機車，證實黃男還沒下山。

消防局第6大隊成立應變指揮中心，全力實施搜救，17日、18日也出動多名消防員、搜救犬、無人機前往搜尋，搜救團隊沿著機車停放周邊3座小山搜尋，持續挺進網仔山三角點、鳴海山，甚至到達茂林區與六龜區交界處，搜救持續2天仍無所獲。

▲黃男遇到熟悉茂林山區的登山客，借用電話報平安。（圖／記者吳世龍翻攝）

搜救隊把握黃金72小時不放棄，今日持續展開搜索，就在今日上午7點45分，消防局茂林分隊接獲黃姓男子來電，他表示借用林姓山友的電話報平安，可能知道家人在找他，目前身體、精神狀況尚可。救護人員在8點15分與他定點會合，初步檢視黃男傷勢，發現手臂、肩膀有擦傷，衣服有破損、鞋子也掉了，由於黃男已經3天沒進食，緊急將他送往醫院處置傷口、打點滴。

據悉，協助報案的林姓山友家住美濃，常常到茂林爬山運動，今天早上在美雅谷涵洞瀑布遇到黃姓男子，因透過臉書山友分享的貼文，知道茂林有登山客失蹤，加上黃男一身衣服破損、沒穿鞋，懷疑黃男就是失蹤的登山客。黃男與外界失聯3天，也緊急上前借用林姓山友的電話向親友報平安，所幸最終平安獲救。