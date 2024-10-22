僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

▲僑光科大餐飲管理系系主任王昭雄動輒威脅其他教師，態度囂張。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

僑光科大餐飲管理系系主任王昭雄，遭控僅有國中學歷，勉強因專業資格獲得教職，校方卻以「改聘」巧門，違規讓他直升副教授系主任；其妻陳小倩只因是董事長夫人的表妹，連證照也沒有，憑「老闆娘」資歷獲得助理教授職缺，接著還當上該校一級主管「技能競賽中心」主任；這對夫妻氣焰囂張，陳小倩還公開說：「你們說我是地下校長，我還真的是」。

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▲僑光科大位於台中市西屯區，目前有將近9千名學生。

上個月，僑光科技大學餐飲管理系多名學生榮獲衛福部「銀領新食尚、銀養創新料理」競賽銅牌，校方特別在官網公開表揚，但表面風光的背後，卻有看不下去的老師站出來控訴，指系主任王昭雄夫妻仗勢欺人，在校內橫行霸道、整肅異己，十分惡劣。

▲僑光科大董事長陳伯濤（左）及夫人張媛（右）被質疑放任親戚亂搞。

僑光科大講師Ａ先生指出，王昭雄只有國中畢業，資歷僅為廚師、開過日本料理店，學校卻破例將他從助理教授升等為副教授，就算當初應聘擔任講師或助理教授時，專業資格勉強符合，但依規定不能當主管，為此，學校特別用「改聘」的巧門，直接讓他升等。

Ａ先生說，王昭雄的太太陳小倩更離譜，她只有高職畢業，沒有餐飲證照，卻擔任餐飲系「助理教授級專業技術人員」，其唯一「專長」是當過日本料理店的老闆娘，所以學校高層認為她有「經營管理」經驗。此外，Ａ先生查出，陳掛名負責人的「大竹日本料理店」，登記開業僅11個月，她卻偽造擔任大竹負責人資歷4年，混上教職。

▲王昭雄夫妻及2個女兒都在僑光科大任職，被質疑享有特權。

為什麼這對夫妻如此吃得開？Ａ先生告訴本刊，因為陳小倩是僑光科大董事長陳伯濤夫人張媛的表妹。一開始，王昭雄當餐飲系主任，陳小倩當「系辦公室主任」，一個系有二個主任，夫以妻貴，系主任只是傀儡，陳小倩也曾在系上公開說：「你們說我是地下校長，我還真的是！」

▲陳小倩後來升任技能競賽中心主任，卻仍與系主任丈夫王昭雄互代理職務。

因為「一系二任」引發爭議，校方後來將陳小倩提拔為學校的一級主管，把原本隸屬商管院的「技能競賽中心」改隸屬餐飲系，升她為中心主任。另名助理教授Ｂ小姐不滿地說：「沒技術的人當技術競賽中心主任，真是踐踏專業！幸好中心有勞動部補助，一年辦理二次技能競賽，這些都有專人負責，陳小倩插不上手，所以她還是盯著餐飲系。」



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