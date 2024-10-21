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成大成功湖清淤學生下水開挖　魚、龜、陳年皮球全現蹤

學生在成功湖裡撈起的烏龜。（成功大學提供）

圖文／鏡週刊

因成功湖水質優養化，國立成功大學校方近日展開抽水清淤工程，並結合環境教育於10月 21日舉辦「去尋找吧！成功湖的大秘寶」活動，學生們興致勃勃地走入水位降至約50公分的湖裡「尋寶」，撈出各類魚、龜之外，還有人撈出皮球等雜物。校方期許清淤後的成功湖，不僅景色更加秀麗，生物也有更好的棲息環境。

成大成功湖清淤學生下水開挖　魚、龜、陳年皮球全現蹤

▲ 學生們興致勃勃地撈魚。（成功大學提供）

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位於國立成功大學光復校區的成功湖，碧波盪漾，朱紅拱橋、垂柳，四周綠草如茵，是廣受師生、市民朋友喜愛的開放綠地。歷年來雖不乏清淤，但水質因歲月與環境等因素不免淤積、混濁，為維護水質與生態環境系統之永續管理，遂於2024年10月清理湖底淤泥。

副校長陳玉女出席開幕活動時表示，成功湖是成大人的共同印記，早些年畢業典禮時，畢業生會在成功湖舉辦丟水球活動，有的還會鬧著將人拋入湖裡，但基於安全考量早已禁止。期盼成功湖清淤工程告一段落後，能有效改善水質，讓環境、生態更加美好。

總務長吳建宏說，距上次清淤已經15年，此次活動感謝學務處、生科院、環工系團隊參與。同學亦熱情參加。成功湖清淤、維護水質與生態是重要的工作，謝謝同學加入為環境盡一分心力。

成大成功湖清淤學生下水開挖　魚、龜、陳年皮球全現蹤

▲ 學生穿上青蛙裝在踩在湖底淤泥裡努力撈魚。（成功大學提供）

總務處為參加活動的同學準備青蛙裝，學生們迫不急待著裝、下水。化工系大四丁同學說，能夠進入成功湖撈魚，實在是太吸引人了，這應該是大學4年來最難忘的回憶。本來是抱著好玩的心情，沒想到在「行前說明會及生態教育」裡，又獲得了很多環保生態知識，參加活動真的很有意義。資訊所大一王同學說，湖底黏乎乎地，很難走動，魚游太快，一條也沒撈到。

圖書館館長傅子芳教授，也穿上青蛙裝下成功湖驗體撈魚。湖底淤積的泥土，黏得超乎想象，她說，真實體會到「身陷泥沼」之感。歷史系陳文松教授認為，成功湖清淤有助水質改善，特地帶著俢習「探究與實作」課程的學生前來紀錄活動，也讓學生實際探究成功湖及週遭的環境生態。

環工系黃榮振助理教授帶著研究助理來採樣水質，他指出，清淤前1、2個月已經展開採樣，將做前、中、後的採樣以及相關的採樣等，以做為相關研究的背景值資料，協助成功湖水質管理。

成功湖是成大人共同的記憶，清淤工程引起師生關注。工程主辦單位總務處特別與學務處、生科院、環工系合作，規畫「去尋找吧！成功湖的大秘寶」活動，提供30個名額給有興趣的學生，也在活動前的10月18日精心安排「行前說明會&生態教育」，讓學生了解清淤工程對永續發展的重要，也希望在他們心中種下更多環境生態保育種子。21日尋找大祕寶活動，撈起的魚類以吳郭魚為大宗，其他還有琵琶魚、紅魔鬼等。烏龜除了原生種外，還有外來的巴西龜、忍者龜等。

總務長吳建宏表示，「尋寶」撈起的水中生物，生科院的團隊會協助分辨為原生種或是外來種，原生種會再放回成功湖，外來種則予以移除。環工系的團隊則會進行清淤前、後水質分析、水藻類別分析與研究等，做為日後維護參考。此外，也歡迎師生對保護、恢復成功湖水質、生態系統以及保持生物多樣等目標，提出可行、創新方案。

回顧歷史，成功湖可說是光復操場的「副產品」。校方於1966年取得光復校區用地，今日的光復操場位置當時為低窪地，成功湖則是供停放車輛的場所。為了建造光復操場，遂在成功湖所在地挖土，取得11,000立方公尺土方。成功湖的護岸上方排列石頭修飾並以矮仙丹為綠籬，也在湖心設假山、拱橋等，營造水景空間並綠美化週遭。成功湖湖水來自於截留雨水，過多時自然溢流入溝渠。必要時，會抽取湖水澆灌植栽，再注入新的截留的雨水，以達到善用水資源的目的。


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