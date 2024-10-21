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澎湖騎士超車擦撞慘摔滑行！他嚇到起身落跑　躲1天自行到案

記者陳洋、吳佩蓁／澎湖報導

澎湖縣203號縣道許家村路段20日下午發生一起驚險車禍，1名顏姓騎士疑似超車不慎，擦撞前方雙載機車，當場噴飛倒地，連人帶車往前滑行數公尺，險遭後方遊覽車輾過，怎料顏男起身後，竟直接肇事逃逸。警方調閱監視器後，通知顏男到案說明，他自知難逃法網，今（21日）下午自行到馬公分局投案，全案將依肇事逃逸罪偵辦。

▲▼澎湖騎士肇事逃逸，21日下午自行到案 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲顏男擦撞前車噴飛倒地，起身後竟肇事逃逸，21日下午才自行到案 。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

警方表示，20日下午2時許，黃姓男子騎機車在黃姓女子沿縣道203線許家往鼎灣方向行駛，沒想到卻遭後方的顏姓騎士擦撞，顏男瞬間失去重心摔車倒地，往前滑行數公尺，幸好後方遊覽車機警閃過，逃過死劫。

被撞的黃男、黃女雖未摔車，但身體均有輕微擦挫傷，怎料黃男起身後，竟不管受傷的2人，肇事後未留在交通事故現場逕行離去。

▲▼澎湖騎士肇事逃逸，21日下午自行到案 。（圖／記者陳洋翻攝）

馬公分局交通分隊調閱監視器畫面後，鎖定肇事車輛，顏男接獲警方通知後，今日下午自行到案，全案將依刑法185條之4肇事逃逸罪偵辦。

馬公分局呼籲，不管發生車禍當下是嚴重還是輕微，都應該找警察報案，如果覺得只有輕微事故就離開現場，小心構成肇事逃逸罪。如果無人傷亡，仍違反道路交通處罰條例，須面臨罰鍰、吊扣駕駛執照等行政責任。

▲▼澎湖騎士肇事逃逸，21日下午自行到案 。（圖／記者陳洋翻攝）

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