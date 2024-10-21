日加賀號護衛艦「實際航母化」！美軍F35B參與首次戰鬥機降落測試

▲日本加賀號護衛艦實施首次戰鬥機降落測試。（圖／防衛省 海上自衛隊，下同）



記者王佩翊／編譯

日本防衛省正在推動海上自衛隊大型護衛艦「加賀號」的改造計畫，朝現實上的航空母艦化方向發展，21日上午首次實施戰鬥機降落試驗。此次參與測試的戰鬥機是隸屬於美軍的F35B，海上自衛隊也在社群平台X公開相關照片。

根據《日本放送協會》報導，防衛省為了讓航空自衛隊的隱型戰鬥機F35B能在海上自衛隊的大型護衛艦「加賀號」起降，分別針對加賀號進行2次的大規模改造，而這也是防衛省有意將加賀號改造為「實際上的航空母艦」的計畫之一。

加賀號經過3月的首次改造後，艦艇已具備戰鬥機起降的能力，因此自衛隊與美軍10月21日上午在美國西海岸，由美軍戰鬥機F35B在加賀號上進行降落測試。

根據海上自衛隊在X發布的4張照片，F35B垂直降落至加賀號甲板上，成功降落後則可以看到工作人員將機體固定在甲板上。此次戰鬥機起降測試計畫預計持續至11月中旬，在此期間還會繼續進行戰鬥機起飛的相關測試。

此外，防衛省預計對加賀號進行第2次改造，主要是針對艦內區域的重新配置，整體改造工程在未來幾年內就會完成。防衛省指出，同樣正在進行「實際上航空母艦化」的另一艘大型護衛艦出雲號已經完成首次改造作業，並且於2021年完成F35B的起降測試。

日本當局強調，出雲號與加賀號並不會長期搭載由F35B組成的戰隊，因此不屬於憲法中所禁止的「攻擊型空母」，並不違憲。