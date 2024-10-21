長榮航採購33架空巴客機「省油25%」　2027、2029年分批交機

▲長榮航空斥資百億美元，訂購33架最新一代空中巴士飛機。（示意圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空去年底斥資百億美元（約新台幣3251億餘元），訂購33架最新一代空中巴士飛機，包含18架A350-1000廣體客機及15架A321neo窄體客機，將在2027和2029年分批交機，長榮航空與空巴今日進一步展開永續飛航協定，預估可節能燃油25%，朝向2050年淨零碳排的目標邁進。

長榮航空與空巴今下午在東方文華酒店舉辦「攜手永續飛航」活動，長榮航空孫嘉明總經理和空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer共同主持，民航局長何淑萍局長、歐洲經貿辦事處及多國在台協會代表等相關業界人士均出席。

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何淑萍致詞表示，淨零碳排為全球航空業的重要政策，長榮購買空巴新一代客機，比起以往航機預估可節省燃油25%，民航局也依循2050淨零碳排政策，推動，綠色機場節能以及機場內上下游業者電動化，並結合生產端、需求端，推動永續航空燃油，帶領台灣航空業提升。

▲長榮航空與空中巴士共同舉辦「攜手永續飛航」活動，宣示雙方展開進一步永續飛航協定。（圖／記者蔡亞樺攝）

長榮航空總經理孫嘉明說，展望未來全球航空產業趨勢，節油減碳與客艙舒適度被視為未來新一代主流客機的重要因素，所以去年底和空中巴士簽約引進33架最新一代客機，雙方也緊密合作，攜手建立策略夥伴關係，共同推展永續航空燃油的使用，探索並實施更多的創新技術和營運優化方案。

孫嘉明指出，長榮航空與空巴簽約做了台灣航空史上最大一筆訂單，配合公司發展需要引進這樣機型，未來將是長程機隊的主力機型，空巴新一代客機燃油節省25%，並提升客艙舒適度，幫助航空業踏出節能第一步，長榮航空已加入科學減碳倡議目標，未來將與空巴緊密合作，朝向2050淨零碳排。

空巴首席執行官Christian Scherer表示，在高運量洲際航線市場中，A350-1000是毫無疑問的最佳選擇，能夠提供最佳乘客舒適度，以及超越任何現在或研發中同級飛機的環保表現，將與長榮航空深化合作，探索在各營運層面減少碳排放的方式，以及為未來引進永續航空燃油預作準備。

此外，長榮航空表示，去年8月使用混和比例達40%永續航空燃油，執行東京羽田飛往台北松山機場的首次客運航班，並執行多項營運提升計劃，包括低阻力進場、連續下降操作，減少碳排放量，還有機上飲用水的彈性調整裝載，以及「綠旅行」碳抵銷計畫，讓旅客抵銷自己的碳排放量，為各種環保項目做出貢獻。

長榮航空指出，與化石燃料相比，永續航空燃油在生命週期中的碳排放平均可減少80%。目前所有空巴飛機均可使用高達50%的永續航空燃油，未來目標是到2030年所有空巴飛機皆能以100%永續航空燃油運行。