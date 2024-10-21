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IS誘騙俘虜「吃下嬰兒肉」！　亞茲迪女孩親揭10年煉獄生活

▲▼2024年8月，伊拉克辛賈爾（Sinjar）舉行的種族滅絕10周年紀念活動，亞茲迪（Yazidi）人哀悼親人。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年8月，伊拉克辛賈爾（Sinjar）舉行種族滅絕10周年紀念活動，亞茲迪人齊聚、哀悼親人。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

亞茲迪（Yazidi）女孩希多（Fawzia Amin Sido）月初在加薩被以色列救出，結束長達10年的囚禁生活。21歲的她本周首次受訪，吐露被俘期間的痛苦遭遇，包括遭伊斯蘭國（IS）聖戰士誘騙，吃下嬰兒肉。

亞茲迪人是生活在伊拉克北部的少數民族，儘管屬於庫德族的一部分，卻不是伊斯蘭教徒，而擁有古老獨特的宗教。他們在2010年代中期遭伊斯蘭國（IS）種族滅絕，2014年逾6000人遭擄，被當作性奴賣掉，或者訓練成童兵。儘管約3500人在接下來幾年獲釋，估計仍有2600人下落不明，其中許多人恐怕已經身亡。

希多來自伊拉克北部的辛賈爾（Sinjar），9歲那年遭IS綁架。她回憶，眾人被迫挨餓步行3、4天，前往另一座城市塔爾阿法（Tal Afar），抵達後才獲得米飯跟肉，但「肉有一股奇怪的味道，我們一些人後來更是肚子痛。我們吃完時，他們告訴我們，這是亞茲迪嬰兒的肉。」

希多回憶，IS聖戰士一邊展示被斬首嬰兒的照片，一邊表示「這些就是你們現在吃的嬰兒。」一名女性看完，心臟病發死亡，一名母親也認出了自己的寶寶，「這一切都很艱難，但這不是我們的錯，是他們強迫我們的。」

▲▼遭IS擄走又賣到加薩　21歲亞茲迪女孩「遭囚10年」終於獲釋。（圖／翻攝X）

▲以軍釋出希多與家人團聚的畫面。（圖／翻攝X）

在這之後，希多與另外大約200名亞茲迪婦女與兒童，一起被關在地下監獄裡，時間長達9個月。一些小孩因為喝下受汙染的水而死亡，一些較年長、較具吸引力的女孩，也被聖戰士帶走。

希多歷經至少5次的買賣，被迫改信伊斯蘭教，10歲時第一次被性侵。她年僅15、16歲，就被加薩聖戰份子買回家，當成妻子與奴隸，生下一男一女。「先生」被西方盟軍抓獲，關進敘利亞監獄之後，她與孩子在IS及「夫家人」安排下，輾轉途經敘利亞與埃及，抵達哈瑪斯控制的加薩，直到月初才在以色列行動中獲救。

希多返回伊拉克，但2個孩子仍留在加薩，與「夫家人」待在一起。她說，「直到返回伊拉克之前，我一直都是『薩巴亞』（sabaya）」，這個阿拉伯語詞彙，意指被囚禁、蒙受性剝削的年輕女性。

《耶路撒冷郵報》報導，早在2017年，亞茲迪裔的伊拉克議員達希爾（Vian Dakhil）就首次揭露IS逼迫亞茲迪俘虜「吃人肉」，但或許因為太過駭人，類似指控從未被妥善記錄。

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