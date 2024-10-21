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卓榮泰「點菜說」暗喻倒閣？　許宇甄：寶寶委屈可自行請辭下台

▲▼立委許宇甄出席國民黨團召開「基隆人力挺善樑 全力守護基隆人的幸福！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算在立法院藍白聯手封殺下五度卡關，朝野今（21日）將繼續協商，而行政院長卓榮泰昨深夜在臉書發文，以「吃飯點菜」比喻朝野僵局，更意有所指稱餐廳可以決議把他趕出去，暗喻立院可以倒閣。國民黨立委許宇甄今表示，政府依法行政是有法律規範的，如果卓榮泰院長覺得寶寶好委屈，不想幹，可以自己請辭下台，不要動不動就要立法院倒閣。

許宇甄表示，114年度總預算被退回，是因為行政院長卓榮泰沒將「法律義務支出」的費用編足，被立法院發現，他堅持違法送審，國民黨團、民眾黨團不願意配合演出，發現自己講不贏，打算釋憲找幫手幫忙搞定，這行為從刑法角度來看，根本是組織犯罪，從國家行政行為來看，根本是獨裁！

許宇甄認為，政府依法行政是有法律規範的，跟民眾上餐廳點菜吃飯有很大的不同，卓榮泰怎麼好意思拿私法契約類比行政原則？將司法院大法官類比為消保官？難道司法院大法官跟消保官一樣都隸屬於行政系統？再者，到餐廳吃飯有爭議要找消保官，也應該找消費地的縣市政府，卓榮泰是在暗戀蔣萬安？要讓蔣萬安市長幫忙找人協調嗎？

許宇甄批評，卓院長點菜文裡面還強調下不為例，你去餐廳點菜要怎麼點沒人可以管你，但是立法院通過的法律事項不止人民要遵守，行政系統也要遵行，行政院更沒有權力可以向立法院說「下不為例」！卓榮泰院長下不為例說法是以為自己在當皇帝？還是以為自己是黑道老大？立法院是民意機關，不是行政院的轄屬機關，更不是行政院的小弟！

許宇甄指出，今天韓國瑜院長要再次主持朝野協商，現在是行政院違法不編預算，韓國瑜院長要出面幫忙搭樓梯給台階，行政院請順勢就下來，別再硬拗了！如果卓榮泰院長覺得寶寶好委屈，不想幹，可以自己請辭下台，不要動不動就要立法院倒閣，立法院不是行政院下轄機關，更不是行政院的小弟，請卓院長不要失了最高首長應有的風度，更請行政院依法行政，不要再用餐廳點菜的爛比喻瞎扯蛋。

許宇甄強調，2024大選結果，60%的民意將其意志以代議形式委託給本屆的國民黨、民眾黨的立法委員，國民黨、民眾黨要幫人民守護好這個國家，政府依法行政才能讓國家長治久安，社會和諧安定，呼籲卓院長不要違法、濫權，更不要傷害台灣民主制度。

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