新北Q彈養胃秋季聖品　魏秋林連2年勇奪山藥冠軍

▲新北市農業局專委陳品憲（左）與新北市山藥市級評鑑原生種管子栽培組冠軍魏秋林（右）合影。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會昨（19日）辦理新北市2024年度山藥評鑑競賽，來自瑞芳、雙溪、貢寮、三芝、淡水、汐止、石門、平溪等區農友，共計62點山藥齊聚台北希望廣場一較高下，依照品種及栽培方式分組，最終由魏秋林農友奪得新北山藥原生種穴管栽培冠軍，新北市農業局邀請民眾10月26日至雙溪產地展售會購買優質山藥。

新北健康三寶「山藥」以原生種、大薯種為大宗，評鑑依山藥品種及栽培方式分為原生種穴管栽培、原生種非穴管栽培、大薯種、以及新增組別桃園5號「金豐」。為提升本市山藥品質，評鑑邀請桃園區農業改良場研究員葉永銘、台北市瑠公農業產銷基金會李積錦組長及新北農產運銷公司，組別按照不同標準評比。評審葉永銘表示，山藥挑選以外觀完整、鬚根少的為佳，新鮮山藥中黏液質含有消化酵素，能促進消化，故評判標準以黏液質高、切口褐化程度低，肉質細緻、口感Q者為上等。

▲新北優質山藥。

冠軍魏秋林種植山藥已20餘年，今年總共種植3,000多株山藥，魏秋林農友表示，今年是連續第二年榮獲市級評鑑冠軍，由於原生種山藥的表皮較薄，需要排水良好的土地才能種出好品質，施肥技術將影響山藥口感及外觀，照顧嬌貴的原生種山藥須特別費心，山藥施用肥料須注意少量多次。新北山藥有豐富的營養物質及膳食纖維，歡迎大家選購新北山藥作為養氣滋補食材。

新北市農會理事長林讚枝表示，每年中秋過後9至12月為新北山藥盛產期，一年僅有一次收成，由於原生種山藥種植時間成本高昂，市場相當少見，經過去皮切塊的真空包山藥，每台斤價格約270元，民眾除了可洽瑞芳地區、三芝區農會訂購山藥禮盒，也歡迎有興趣的民眾可以到山藥產地嚐鮮，10月26日在雙溪平林農場舉辦山藥產地展售會，現場發送限量百元折價券供民眾購買山藥產品。

新北市農業局表示，新北山藥今年結合知名飯店「福容大飯店」於10、11月份推出特色湯品山藥胡椒鮑魚豬肚雞與山藥桌菜讓你吃補氣，「台北凱達大飯店」也推出香蔥藤椒山藥、金酸湯鮮蝦山藥煲等單道精緻料理，於11月24日前可享秋旬山藥系列料理第二件5折優惠。購買山藥可至新北市農會真情食品館查詢或洽瑞芳地區農會：02-2497-2760、平溪區農會：02-2495-1051、三芝區農會：02-2636-3111。

▲歡迎民眾10月19日至20日至台北希望廣場選購以及10月26日到雙溪新北優質山藥。

▲新北市山藥評鑑比賽現狀。

▲新北優質山藥歡迎民眾10月19日至20日至台北希望廣場選購。