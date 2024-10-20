「一種蛋白質」吃多會出事！醫師：腎功能惡化風險增40％

▲蕭捷健表示，若紅肉吃太多，真的會讓腎臟出問題。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

減重醫師蕭捷健近日分享，一名學員為了吃夠蛋白質，不斷補充紅肉，特別是牛排，沒想到體重並未下降，還出現高膽固醇、高三酸甘油脂等狀況，讓他不禁提醒「紅肉吃太多，真的會讓腎臟出問題，甚至腎衰竭」。

蕭捷健在臉書粉專上表示，這名學員為了吃夠蛋白質而狂吃紅肉，特別是吃牛排，沒想到最後檢查時，體重不但沒有下降，還出現了高膽固醇、高三酸甘油脂等情況，這些都會增加心血管疾病的風險。

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對此，蕭捷健給出建議，可以將紅肉換成豆腐等植物性蛋白，雖然體重只減一點點，但整體的心血管風險、腎功能都能大幅改善。後續該名學員減重6公斤，回診時抽血檢測，結果腎功能、高尿酸的問題都已改善，膽固醇、三酸甘油脂也降回了正常值。

蕭捷健對此分享，美國腎臟學會期刊2016年研究紅肉攝取與末期腎臟病風險，追蹤超過6萬名參與者，結果發現吃紅肉多的人，腎功能惡化的風險，比吃紅肉少的人高出40％。這讓他不禁提醒，紅肉吃太多，真的會讓腎臟出問題，甚至是腎衰竭，不少人為了吃夠蛋白質，會狂吃牛排、豬排，但這樣真的會出事，「吃蛋白質很重要，但要選對來源，別讓紅肉傷了腎臟健康！」