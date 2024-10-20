　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一種蛋白質」吃多會出事！醫師：腎功能惡化風險增40％

▲▼腰酸背痛,下背痛,跳舞,性感,妹子。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲蕭捷健表示，若紅肉吃太多，真的會讓腎臟出問題。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

減重醫師蕭捷健近日分享，一名學員為了吃夠蛋白質，不斷補充紅肉，特別是牛排，沒想到體重並未下降，還出現高膽固醇、高三酸甘油脂等狀況，讓他不禁提醒「紅肉吃太多，真的會讓腎臟出問題，甚至腎衰竭」。

蕭捷健在臉書粉專上表示，這名學員為了吃夠蛋白質而狂吃紅肉，特別是吃牛排，沒想到最後檢查時，體重不但沒有下降，還出現了高膽固醇、高三酸甘油脂等情況，這些都會增加心血管疾病的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蕭捷健給出建議，可以將紅肉換成豆腐等植物性蛋白，雖然體重只減一點點，但整體的心血管風險、腎功能都能大幅改善。後續該名學員減重6公斤，回診時抽血檢測，結果腎功能、高尿酸的問題都已改善，膽固醇、三酸甘油脂也降回了正常值。

蕭捷健對此分享，美國腎臟學會期刊2016年研究紅肉攝取與末期腎臟病風險，追蹤超過6萬名參與者，結果發現吃紅肉多的人，腎功能惡化的風險，比吃紅肉少的人高出40％。這讓他不禁提醒，紅肉吃太多，真的會讓腎臟出問題，甚至是腎衰竭，不少人為了吃夠蛋白質，會狂吃牛排、豬排，但這樣真的會出事，「吃蛋白質很重要，但要選對來源，別讓紅肉傷了腎臟健康！」

ET快訊
《還珠格格》紫薇1動作超荒唐！　26年後重播…網：寵物溝通祖
15歲少年無照撞死3人　犯保士林分會出手了！
快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風影響雨彈狂炸
陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生
潭美颱風估明生成！環流東北季風夾擊　北東雨彈猛烈「紅到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中房東招租「限定3行業」！全場一看笑噴：就是要報復鄰居

「一種蛋白質」吃多會出事！醫師：腎功能惡化風險增40％

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風影響雨狂炸　最新警戒區曝

「紅標、純米」米酒怎麼選？營養師曝差異　煮菜用「這瓶」

獨／「泡冰水」促睪酮素上升是天然威而鋼？醫師給答案

潭美颱風估明生成！環流東北季風夾擊　北東雨彈猛烈「紅到發紫」

音樂節「男女草地刺激半小時」不分開　她現場看傻：等他們換動作

婆婆乾女兒是「老公前任」　穿短裙色誘還脫內褲！她心碎回娘家

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

縣市長喊8成碳費留地方　彭啓明：依比例分基北可能拿不到

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

台中房東招租「限定3行業」！全場一看笑噴：就是要報復鄰居

「一種蛋白質」吃多會出事！醫師：腎功能惡化風險增40％

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風影響雨狂炸　最新警戒區曝

「紅標、純米」米酒怎麼選？營養師曝差異　煮菜用「這瓶」

獨／「泡冰水」促睪酮素上升是天然威而鋼？醫師給答案

潭美颱風估明生成！環流東北季風夾擊　北東雨彈猛烈「紅到發紫」

音樂節「男女草地刺激半小時」不分開　她現場看傻：等他們換動作

婆婆乾女兒是「老公前任」　穿短裙色誘還脫內褲！她心碎回娘家

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

縣市長喊8成碳費留地方　彭啓明：依比例分基北可能拿不到

全台262班停課！腸病毒肆虐「近5年最嚴重」　醫曝6重症前兆快就醫

中職總冠軍賽G2吸引37596人　前兩戰總人數破紀錄

新北Q彈養胃秋季聖品　魏秋林連2年勇奪山藥冠軍

《有生之年》風光奪6大獎！林心如嗨喊「得獎的都送鳳凰電波」

《還珠格格》紫薇1動作超荒唐！　26年後重播…網：寵物溝通祖師爺

台中房東招租「限定3行業」！全場一看笑噴：就是要報復鄰居

不斷更新／兄弟滿壘沒得分　潘傑楷敲安助統一4分領先

「一種蛋白質」吃多會出事！醫師：腎功能惡化風險增40％

孫芸芸扮暗黑兔女郎「超兇事業線」包不住　性感撥髮畫面超撩人！

有衝組？　賈吉遭觸身後休息室傳出：讓我來

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

快訊／熱帶低壓生成！準颱風「潭美」最新路徑曝　

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

iPhone充電到幾%「對電池最好」？　曝1重要設定

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11/5起台北轉運站2樓變空城

比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質更穩定

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉：每次都按錯

更多熱門

相關新聞

減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝

減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝

許多人會把減重失敗歸咎於身體代謝不好，提高新陳代謝，的確可有效幫助減肥，因為它能增加身體燃燒卡路里的速度。以下是5個有效提升新陳代謝的方法，趕快學起來！

醫揭「這樣吃」越瘦越快！

醫揭「這樣吃」越瘦越快！

秋季養髮5招：喝五黑水、多梳頭養出濃密秀髮

秋季養髮5招：喝五黑水、多梳頭養出濃密秀髮

颱風來菜被搶光？「6款必囤食品」她大推：耐放又省錢

颱風來菜被搶光？「6款必囤食品」她大推：耐放又省錢

「豆漿」補蛋白質！營養師提醒「6類人」小心喝

「豆漿」補蛋白質！營養師提醒「6類人」小心喝

關鍵字：

蛋白質紅肉白肉腎衰竭蛋白質

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出

第一名不是LINE Pay！　台灣人最愛「電子支付」排名大公開

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

外公「證人」身分被傳喚　15歲少年母親也得一起去

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面