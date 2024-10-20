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孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起吵

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲小孩從韓國吵到台灣，家長完全置之不理。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

最怕遇到會生不會教的家長。一名網友哀號，從韓國搭機回台灣，完全無法休息，一閉上眼就會有東西飛過來，搗蛋鬼正是前方的孩子。原PO認為，孩子不懂事吵鬧沒關係，但家長卻無所作為，放任孩子亂丟東西大吵大鬧，甚至連一句道歉都沒有，氣得他怒轟「禮貌在哪裡？家教在哪裡？」

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，常在網路上看見網友抱怨小孩吵鬧，本身也是家長的他，認為需要多一點同理心，不料一趟返台班機上，讓他崩潰又抓狂，「今天我也遇到了。」

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原PO說，下午從釜山搭飛機回台灣，前面坐一位小朋友，從上飛機到下飛機都很吵，「整整2個多小時沒停過，家長從頭到尾沒制止」，他要閉眼休息，卻一直被東西砸到，「我的頭就被丟到了2次...光紙屑我們撿了4次，口罩也往我們這丟」，過程中，家長也只是撇過頭看一眼，「重點是，連一句抱歉對不起都沒有！」

原PO氣憤直呼，能理解小孩不懂事會吵鬧，但不應該也剛好是一次機會教育嗎？結果家長從頭到尾陪小孩在那邊嘰嘰喳喳的，「禮貌在哪裡？家教在哪裡？」

底下網友也怒噴，「這種問題直接飆回去啊，怕什麼」、「我一定開噴」、「要是我，別人家孩子我可以一次忍，兩次忍，第三次我就會開罵，我自己的小孩第一次我就會開罵了」、「你還能忍到現在來發文！脾氣很好」、「告訴他！我可以原諒他只是個孩子，但我沒有一定要忍耐你們沒有教導孩子正確的事」、「直接通知空服人員」、「東西直接丟回去給他父母」、「不管教小孩的家長最自私」、「我有遇過從高雄上一直哭到東京的」。

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