iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯





▲iPhone插播，會有3個選項可按。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone遇到插播時，接聽選項讓人好錯亂！一名網友直呼，插播時有三個選項，明明每個字看得懂，但當下腦筋卻轉不過來，導致他尷尬按錯，好奇大家是否也有相同經驗。文章曝光後，引來大票果粉+1也遇過「真的每次都按錯！太急了」、「感同深受！每次插播，我還真不知道按哪裡，很煩躁的設計」。

一名網友在Threads表示，每次通話時，若遇到插播，手機螢幕就會跳出「結束並接聽」、「拒絕」與「保留並接聽」的按鍵，讓他哭笑不得直呼，「明明每個字都認識，卻每次都按錯。」

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文章曝光後，引來一票網友也看得霧煞煞，「平常看每次都看懂，到時候緊急狀況每次都按錯」、「每次按保留還是沒有用啊」、「感同深受！每次插播，我還真不知道按哪裡，很煩躁的設計」、「真的每次都按錯！太急了」、「我也是每次看不懂」、「每次都按拒絕，再打回去，其他都沒按過」、「永遠按中間就對」、「每次都考慮到沒接到電話」。

有熱心果粉幫翻譯，「（左）結束當前通話並接聼新的來電；（中）拒絕接聽新的來電；（右）保留原有通話並接聼新的來電」、「保留後對方會聽到音樂，不知道的會掛電話」。