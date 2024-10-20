iPhone充電到幾%「對電池最好」？　曝1重要設定

▲報導整理對iPhone手機最好的充電策略。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

許多人都認為，手機與筆電100%電仍繼續充電，恐導致鋰電池衰退，不過iPhone 15後繼機種可設定最高80%的「充電上限」，減少鋰電池的衰退風險。最新版iOS 18釋出後，用戶還可以選擇將充電上限設為85%、90%、95%或100%，在延長電池壽命的同時，兼顧日常使用需求。不過，仍有人好奇，究竟將手機充到多少才是最佳選擇。

由於鋰電池特性，網路上經常出現「不要將iPhone充到滿電」的建議，因為可能會加速電池老化。iPhone 15後續機種不僅提供80%的充電上限選項，升級到iOS 18後，還加入了85%、90%、95%及100%的多種充電上限選項。大多數用戶選擇將充電上限設為80%，但儘管可以減緩電池衰退，卻也同時面臨出門電量不足的困擾。

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《OTONA LIFE》指出，雖然iOS提供了充電上限的設定功能，但只有當設定充電上限設為100%時，才能啟用「電池充電最佳化」選項。

開起「電池充電最佳化」後，手機會在80%至100%之間緩慢充電，AI還會根據用戶的日常使用習慣，確保在用戶起床時，手機剛好充滿電。因此，避免長時間維持100%的滿電狀態，可能是防止電池衰退的最佳方式。