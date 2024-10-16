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台積電公務機換iPhone　工程師嘆「只在意1點」：拿3310也沒關係

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲工程師只在意「不要打給我就好」。（圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名在台積電工作的網友表示，聽說最近公司的公務機升等了，要換成iPhone，但他仍拿到安卓的手機，貼文曝光，許多人紛紛表示，無論是蘋果iPhone、安卓系統，甚至是老舊的Nokia 3310都沒關係，最重要的是「不要有人打來」。

有網友在Dcard發文，「台積公務機換iPhone？」聽到許多消息，台積電要更換公務機，升等為iPhone的，但他仍拿到安卓手機，因此感到疑惑，想知道有沒有人拿到蘋果手機。

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貼文曝光，台積電員工解答，「已經有人拿囉，一些IT和其他部門的主管都換iPhone 14了，本來就是一批批換的，順位比較後的晚幾年都有可能」、「分3年換，菜雞進來可能還沒換到就下山了」、「工號12拿到了」、「陸續發數量，拿的先後順序名單是各單位自行決定的」。

不過，更多網友表示，根本不在意公司發的手機是什麼款式，「這個交給你去反應就好，我準時下班就好，用安卓還蘋果真的不在意」、「只有菜雞和6x職等的會對公司手機有慾望，拜託都不要給我手機」、「很重要嗎？不要打給我比較重要」、「你拿公司的手機不就回回訊息打打電話，螢幕大比較實用，iPhone還是安卓機根本不重要」、「會問這種無聊問題代表就是還沒開始被操」、「不要有人打來，我拿3310都沒關係」。

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