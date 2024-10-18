配合認知作戰？北市辦替代役教召　講師竟播抖音讚頌中國

▲有替代役男在Threads上爆料，台北市兵役局教召講師在課堂放抖音影片、讚頌中國強大。（圖／台北市議員顏若芳提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部自今年起首度替退伍的備役替代役男安排實彈射擊演訓，但有替代役男今（18日）在threads上爆料，台北市兵役局找來的講師開場就說「我們中華民族5000年…」、「『大陸』很強、我們很弱怎麼辦」等言論。台北市議員顏若芳質疑，兵役局帶頭配合對岸認知作戰；兵役局說明，事前都有審核課程內容，但講師為增加課程豐富度臨時播放抖音，帶來負面觀感，未來會請講師依所審定課程授課。

顏若芳說，台中市才在役男專車上讚頌共產主義，現在又換台北市替代役教召播抖音、宣揚投降主義？有網友在脆上發文，說教召第一天的國防演講中，講師開場就在說「中華民族5000年...大陸很強、我們很弱」的言論，同時講師講一講也放了中國的抖音影片。

顏若芳指出，常備兵的教召是由國防部負責的，而替代役的教召，則是由地方政府負責，初步了解這次的教召是由北市府兵役局權益編管科主責。

顏若芳說，經初判查核網友發文附上的照片，簡報中播出的影片有滿滿簡體字、中國口音，有擾亂敵我意識的疑慮。經了解，今天國防演講的講師原先是由兵役局請教育局推薦全民國防教育講師，但經聯繫後因講師另有行程，所以講師再推薦另一名王姓老師。

顏若芳直言，如果這名王姓老師在現場，真的有意圖讚頌對岸、貶低台灣的言論，配上這種影片，事態就相當嚴重了，根本可說是北市府兵役局在帶頭配合對岸的認知作戰、擾亂軍心。

顏若芳說，已經要求兵役局儘速提供相關資料並出面說明，先是台中的共產專車，再是台北的統戰演講，北市府應戒慎恐懼，不要自己就成為了國家安全的豬隊友。

對此，北市兵役局回應，本日講師為退休軍訓教官，目前兼任全民國防教育講師，課程內容是介紹孫子兵法「以迂為直、以患為利」的生活應用，目的在強調不對稱作戰。兵役局說，本局雖於事前審核課程內容，但講師為增加課程豐富度，臨時播放抖音影片授課，雖屬淺顯易懂，仍帶來負面觀感，未來會加強授課內容的事前審核，並請講師依所審定課程授課。