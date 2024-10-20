他露營失蹤慘死野外！友稱被熊襲擊　驗屍報告「遭人以刀斧砍殺」

▲警方指出35歲男子克耶森並非遭熊襲擊致死。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國35歲男子克耶森（Dustin Kjersem）在蒙大拿州露營失蹤後，遺體於上週被發現，尋獲遺體的朋友報案表示，克耶森傷勢嚴重，很可能是被野熊襲擊。結果根據驗屍結果，克耶森是被人類以刀斧殺害，並試圖偽造成動物攻擊的假象。

根據CNN報導，克耶森10日開車下午前往蒙大拿州荒野中的一個偏遠露營地，原本計劃第二天與朋友會合，結果卻消失無蹤。他的朋友開始在荒野中四處尋找，最後於12日上午10時左右，在一處偏遠地區的帳篷內，發現了克耶森的屍體。

克耶森的朋友立刻打電話報警，並稱克耶森的屍體滿是傷痕，很有可能是遭到野熊襲擊。

不過，加拉廷縣（Gallatin County）警長斯普林格（Dan Springer）表示，依照驗屍結果顯示，克耶森的傷口並非由熊的利爪或牙齒所致，而是遭到人類使用刀斧的攻擊，且蒙大拿州魚類、野生動物和公園部門也沒有在現場發現熊類活動的蹤跡，「這是一宗謀殺案。」

斯普林格指出，事發地是獵人和露營者的熱門地點，犯罪現場所在的地區幾乎沒有信號，目前沒有掌握太多線索，調查人員也無法確認凶器類型，「但我們知道它足夠堅硬，能對頭骨以及身體的某些部位造成嚴重損傷。」

斯普林格表示，克耶森在露營地被殘忍殺害，呼籲目前在附近林地活動的民眾需多加注意，並希望有目擊者能提供關鍵的攝影影像或其他細節，幫助找出真相。