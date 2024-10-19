基隆「慶安宮」長期助更生、馨生　基隆地檢致敬並宣導打詐

▲「基隆慶安宮」捐贈獎學金給予更生、馨生子女，基隆地檢署檢察長李嘉明（前排右3）與慶安宮主委童永（前排左4）均到場。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

有著200餘年歷史的「基隆慶安宮」，長期以來幫助更生、馨生學子。今年又再度捐贈獎學金，給予50餘位更生、馨生子女，基隆地檢署檢察長李嘉明親自出席，予以致敬。李嘉明也抓緊機會宣導政府打詐新法，並勸勉學子遠離毒品，為自己預備美好的未來。

素有基隆八景之稱的慶安宮，長期投入公益，辦理各項獎助學金已逾20年，不但受惠學子不計其數，也將善舉散播到基隆每一個角落。慶安宮於19日舉辦獎助學金頒發典禮，每一位獲獎的學子都親自上台領取獎助學金。

▲「基隆慶安宮」捐贈獎學金，基隆地檢署檢察長李嘉明（右3）與學子們合影。（圖／基隆地檢署提供）

因為慶安宮長期照顧生活陷入困境的弱勢更生及馨生家庭，李嘉明特地到場，親自勉勵獲獎學子。而為了有效遏止詐騙犯罪，減少民眾涉入詐欺集團，並提高辨識詐騙手法，減少被害，李嘉明抓準機會，對在場青年學子說明新修正的打詐專法，同時說明新型態毒品對身體的危害，勿因一時的好奇試用而遺憾終身。李嘉明最後勉勵在座的學子，每一個人都擁有無限的潛能，把握住每一個機會學習，不斷提升自己，才有美好的未來，也鼓勵學子飲水思源、回饋社會。

慶安宮自2007年開始即與更生保護會基隆分會合作，提供馨希望育苗助學金資助更生人及受刑人子女共1,055人次；犯罪被害人保護協會基隆分會受益人數共165人次，本次共有28名更生子女及25名馨生人子女獲獎。而除了李嘉明出席以外，基隆地檢署書記官長楊雅玲、更保基隆分會主委林正峰、基隆市榮譽觀護協進會理事長楊司平、祕書長黃忠賢皆親臨會場支持，期待社會各界一起協助弱勢更生及馨生家庭，讓社會更加詳和。

▼基隆地檢署檢察長李嘉明（左）致贈獎學金。（圖／基隆地檢署提供）