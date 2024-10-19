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假老闆辦「性影像競賽」誘拍海量裸露片　少女為iPhone慘被侵犯4次

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台南少女遭新竹黃姓男子騙拍海量性影像和性交易。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

新竹一名黃姓男子一人分飾多角，以拍攝性影像給客戶賺取儲值點數、舉辦性影像競賽，優勝者可獲得IPHONE為由，騙少女小琪拍攝60段性影像或裸露照片，再誆稱要面交獎品iPhone，約小琪北上到新竹領獎順便性交易，拿玩具和她發生4次性行為，事後卻只總共給她2300元車資。全案曝光後，黃男被台南地院依違反兒少性剝削防制條例等罪，合併重判9年4月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，黃男玩網路遊戲認識未滿18歲的少女小琪後，便一人分飾多角，先在IG上以「hopcove」、暱稱「秋水」向小琪介紹工作，誆稱他認識儲值點數公司老闆「某人(宇)」，又扮演「某人(宇)」要小琪拍攝全裸影像，聲稱會將影像提供給客戶，如果客戶有儲值，就會給她相應的報酬。

小琪信以為真，拍攝10部性影像交給暱稱「洋洋」的客戶，不料「洋洋」也是黃男所扮演。黃男拿了檔案，卻沒有依約給小琪2500元，反而看她年幼好騙，又改名「賓海」，騙小琪說他正舉辦性影像活動，優選者可獲得iPhone14手機，而且有許多女生正在努力拍攝以競爭手機，騙小琪再度拍了13張裸露照片和37部性影像。

黃男隨後宣布小琪得獎，但要她前往新竹領取手機，並要求以1到2萬元和她性交易。小琪於是在去年7月6日動身前往新竹，出門前雖遭家人阻攔，但小琪不堪黃男不斷引誘，仍堅持搭火車到新竹和黃男碰面，並由黃男開車將她載到鐵皮屋住處，用玩具等與小琪4度性交得逞。不料完事後，黃男卻以小琪「服務不佳」、遲到、害餐廳預約遭取消為由不給錢，只丟了2300元車資給她，小琪回家後持續聯絡黃男仍拿不到手機，才知道受騙。

法官審理時，檢視相關證據認為黃男明知小琪未滿18歲，仍嚴重侵害她對於性和身體的自主權，犯罪情節重大，且直到審理時才坦承犯行，又未和小琪成立調解，依犯詐欺得利罪、以詐術使少年製造性影像罪、引誘使少年為有對價之性交行為罪，合併處9年4月徒刑。可上訴。

●ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

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