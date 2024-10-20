恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式（上圖左）周五20時模擬圖顯示，擾動前進至呂宋島東北角，未來轉向台灣東部近海，闖進警報區；美國模式（上圖右）同時間模擬圖則為，已通過呂宋島北部，未來向南海前進。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

恐有秋颱！ 氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬直接闖進警報區，美國模式模擬則有秋颱共伴效應；不過，各國模式持續大幅調整中，下定論還太早，應密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新各國模式顯示，西北太平洋未來10天大約有2個熱帶擾動發展，因為有中緯度與熱帶大氣的交互作用，比夏季複雜，故各模式模擬的行徑不但有差異，且不斷大幅調整。

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吳德榮分析，歐洲（ECMWF）模式周五晚間8時模擬圖，已大幅調整前進至呂宋島東北角，未來轉向台灣東部近海，直接闖進警報區；美國（GFS）模式同時間模擬圖則調整為，已通過呂宋島北部，未來向南海前進。

吳德榮說，歐洲模式模擬有侵台疑慮，美國模式模擬則有秋颱共伴效應；不過，各國模式持續大幅調整中，下定論還太早，應密切觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風影響，北部、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢，東南部亦有局部短暫雨的機率，北台偏涼，高溫約降至27度，冷空氣弱，其他地區氣溫降幅較小，晚起轉乾，降雨漸歇。

吳德榮表示，周一迎風面雲量仍多，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴，白天氣溫略升；周二至周四東北季風增強，北部、東北部轉有局部雨，有較大雨勢的機率，花東偶有局部短暫雨，周二晚起北台再轉濕涼，其他地區氣溫小幅下降；周五至周日天氣變化與熱帶擾動的行徑密切相關，模式調整中續觀察。

至於是否可能有颱風生成，中央氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，菲律賓東方海面到關島附近為大低壓帶，熱帶系統中心生成位置、發展強度及路徑不太確定，還有待觀察。