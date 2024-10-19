總統府全新常設展「民主方舟」登場　賴清德：每個國人都是領航者

▲賴清德、蕭美琴出席總統府全新常設展「民主方舟：台灣永續前行」暨漫畫特展「超！台！漫！--漫畫裡的台灣百味」開展活動。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（19日）上午出席總統府全新常設展《民主方舟：台灣永續前行》暨漫畫特展《超！台！漫！－漫畫裡的台灣百味》」開展活動。賴清德說，本次展覽具「跨領域」、「跨時代」及「跨宇宙」等三大特色，常設展以「民主方舟」為主題，象徵每位國人都是民主方舟的領航者，政府會以民主與團結引領國家繼續前進。

賴清德致詞時表示，1986年9月28日民進黨為爭取民主而誕生，一路走來，和臺灣人民共同打拚，一方面突破黨禁、報禁、戒嚴、廢除刑法一百條，爭取百分之百的言論自由；另方面全力推動總統直選、國會全面改選，讓臺灣由專制走向民主。

賴清德說，2000年民進黨首度執政，開放民眾非假日參觀總統府，充分展現民主精神，民主就是人民作主，總統府只不過是總統、副總統及相關同仁的辦公地點，產權是屬於國民全體，國民有權利進到總統府來，進一步了解這棟建築及臺灣的過往。

賴清德指出，前總統蔡英文更設置總統府常設展，同樣秉持民主精神，進一步的開放，提供民眾了解民主更深一層的意涵。上次常設展主題是「世界台灣」，這次常設展的主題則是「民主方舟」，意即民主台灣是太平洋上的一艘方舟，以和平為燈塔，民主為指南針，自由、人權、法治為旗幟，文化及生態永續為船身，以科技為動力，「每個台灣人民都是這艘方舟的領航員，我們團結合作，航向世界、迎向未來，這就是民主方舟策展重要的內涵」。

賴清德指出，這次展覽有三大特色。第一，「跨領域」：介紹台灣豐富的自然生態與科技成就，呈現臺灣是生態、科技、文化、民主的多元方舟。第二，「跨時代」：除了有歷任總統的影像，也展示台灣半導體發展的歷史、台灣的公民運動及爭取民主的進程；在一樓迴廊上也有總統府建築的歷史說明。讓來參觀的民眾來到這裡，可以清楚了解台灣每項成就都得來不易，值得珍惜，也應該更團結獲取更好的成果。

第三，「跨宇宙」：其中一個展間運用AI技術，生成各種「如果沒有台灣」的多重宇宙，凸顯AI的科技性、未來性，也凸顯台灣的重要性。賴清德說，我們要將台灣打造成「人工智慧島」，這也是AI應用第一次出現在總統府的展覽。

賴清德表示，這次展覽內容非常豐富，他感謝在場經濟部、文化部、農業部、內政部、交通部的支持，以及文化總會同仁的辛勞與努力，順利完成全新的常設展。

賴清德也提到，除了常設展，文化部特別策劃的《超！台！漫！—漫畫裡的臺灣百味》特展，也讓大家看到台灣漫畫豐沛、多元的創意。在漫畫的世界裡，呈現另一個面向的台灣，同樣令人讚賞。

副總統蕭美琴致詞時表示，從520到現在，很多台灣鄉親詢問何時能再回到總統府參觀、拍照，相信大家都很期待，因為總統府就如同賴總統所說，是全體台灣人民的共同資產，有歷史，也有正在努力求進步的重要足跡。

賴清德表示，這次展覽的內容非常多元，包括生態、民主、國際、科技、公民運動，更有臺灣韌性的精神，還有總統府歷史以及相關規範、物件等，讓民眾來到總統府，可以進一步了解總統府歷史脈絡以及台灣在不同時期的發展。

蕭美琴說，台灣的生態非常多元，在這個小小方舟上，很多外國朋友會注意到，台灣有山、有海，而且可以在短短2、30分鐘內，從海邊到山上，從山上再到海邊，這樣的多元生態同樣呈現在民主方舟上，一起承載著國家的美麗與哀愁，以及所有國人的夢想與未來。她說，期待台灣各地鄉親有時間能來總統府走走看看，共同分享這些歷史以及台灣民主所賦予的榮耀。