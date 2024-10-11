花蓮太平洋溫泉季開跑　英雄泉、美人湯感受奇浴饗宴

▲▼花蓮縣政府召開記者會宣布「2024 太平洋溫泉季」將於 10 ／19 正式起跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

秋冬循序正是泡溫泉的最佳時節！「2024 花蓮太平洋溫泉季」將於 10 ／19 至 12 ／1 在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。花蓮縣長徐榛蔚邀請全國鄉親朋友們前來享受兩種泉質的好湯，體驗「英雄泉美人湯，五感奇浴饗宴」，並呼籲把握史上最優惠的旅遊獎補助時機來花蓮入住溫泉旅宿。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有得天獨厚的自然環境及地理條件，歷經地震風災更展現土地與人民的韌性。今年邁入第五年的「花蓮太平洋溫泉季」，邀請國內外民眾回來花蓮，欣賞依然美好的山水，體驗花蓮人 365 天的日常，享受真實的在地生活及文化，更能留下美好的旅行回憶。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，瑞穗溫泉區的泉質因富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花」或「溫泉花」，因此有著「黃金之湯」、「生男之泉」的美名；而安通溫泉的泉質是由 15 種以上礦物質組成,由於泡完會讓皮膚變得細嫩，所以被譽為「美人湯」。

今年溫泉季活動在瑞穗溫泉區將在「瑞穗溫泉公園」舉辦,遊客可以免費泡露天足湯，公園內還可看到結合溫泉意象的「湯花之舞」藝術裝置；至於在安通溫泉區則有沿路浪漫燈飾,以及彷彿看見銀河星空的光廊及打卡景點。活動期間入住瑞穗及安通合法溫泉旅宿就有機會抽價值萬元住宿券，周六在瑞穗天合飯店還有場次限定的市集及音樂會，超多活動都在花蓮太平洋溫泉季等著大家！

▲花蓮縣長徐榛蔚邀請全國鄉親朋友體驗「英雄泉美人湯」。

余明勲處長接著表示，縣府積極推動花蓮南區亮點,以健康、養生、療癒規劃出溫泉專車遊程,讓溫泉季不僅是溫泉季，更能體驗在地有機元素！為推廣溫泉旅遊，縣府更推出廣受好評的「溫泉專車」，從 10/19 開始發車，提供一日遊及二日遊行共 5 條路線，每天從花蓮轉運站發車，每人平日 750元、假日 850 元；「永續遊花蓮獎勵方案」-至 11 月 30 日前符合住宿及旅遊等活動條件，就能參加抽特斯拉 Tesla Model 3 電動汽車；「2024 花蓮魅力自行車道推廣活動」-11 月 30 日前持字卡（花蓮魅力自行車道）與自行車在指定拍照點合照並上傳活動網站，每月將抽出捷安特自行車、電輔自行車 Faster E+、GoPro、DJI 口袋運動相機及花蓮在地自行車遊程。

現在來花蓮更可享有雙重獎勵與補助！團遊部分除了有交通部觀光署提供旅行社 12 人以上團體第一團最高 2 萬元、第二團最高 2.5 萬元、第三團最高 3 萬元的補助外，縣府更加碼提供旅行社一團 20 人三天兩夜，每天 1 萬 5 千元補助，而且無申請團數上限，帶團總人數最多的旅行社還可獲得 50 萬元獎勵金！至於自由行旅客除了享有觀光署至 11 月底每人每月每間房 1 千元的補助，縣府也加碼提供天天抽機票，有機會可抽中最大獎特斯拉汽車的獎勵方案，歡迎全國鄉親趕緊手刀趁高 CP 值好時機來花蓮入住溫泉旅宿！

更多活動詳情請至花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw）或活動官網查詢(hlhs.hl.gov.tw)。