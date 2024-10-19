西瓜刀砍父左膝見骨「走路要靠助行器」　桃園逆子下場曝

▲桃園市葉姓男子今年4月間在住家裡不知何故，突持西瓜刀朝父親左膝猛砍一刀，深可見骨，經家人緊急送醫急救，警方將葉移送桃檢偵辦。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園葉姓男子今年4月間深夜見父親打電話，突然情緒失控持西瓜刀朝其左膝猛砍一刀深可見骨，父親慘叫被家人發現送醫。桃園地檢署調查後，葉坦承犯行，家人則指控葉疑似出現幻覺，經常對家人施暴，檢方查出，葉男有前科，且5年內再犯屬於累犯，偵結依家庭暴力罪之對直系血親尊親屬重傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，34歲的葉姓男子曾有公共危險前科，遭判有期徒刑3月確定，今年於4月3日深夜零時17分許，葉在桃園市龍潭區住處，見父親打電話，突然情緒失控，跑進廚房持西瓜刀朝父親左膝猛砍一刀，用力之猛導致父親當場慘叫，家人見狀趕緊打119送醫急救並報警處理，龍潭警方到場後將葉男帶回警局偵訊。葉男父親經急救後，左膝蓋有開放性左側髕骨及脛骨平台骨折、半月板損傷等傷害，需靠助行器輔助才能行走，左膝有嚴重機能之重傷害。

桃檢複訊時，葉男坦承犯行不諱，家人指控葉常對家人施暴，案發時疑似出現幻聽幻覺，檢方查出，被告葉男曾有因公共危險遭法院判處有期徒刑，執行完畢後於5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，屬於累犯，檢方偵結依家庭暴力罪之對直系血親尊親屬重傷害罪嫌起訴，並建請法院依刑法家暴傷害罪嫌加重其刑，葉男一度被聲押，日前已獲交保。