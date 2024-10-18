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趁國中女同學酒醉借宿襲胸摸臀+偷拍　色男認錯賠償20萬獲緩刑

▲桃園市余姓男子去年4月間趁國中女同學借宿酒醉昏睡，竟褪去其衣褲與內衣，趁機撫摸胸部、臀部等私密處，還以手機偷拍，女子裝睡向友人求救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市余姓男子去年4月間趁國中女同學借宿酒醉昏睡，竟褪去其衣褲與內衣，趁機撫摸胸部、臀部等私密處，還以手機偷拍，女子裝睡向友人求救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市從事美髮業的余姓男子去年4月間，一名國中女同學因酒醉想在其住處借宿一夜，余男帶女子至房間內休息，未料余男見女子酒醉昏睡之際，竟褪去其衣褲、內衣，趁機撫摸胸部、臀部等私密處，還以手機偷拍隱私部位照片，女子只能裝睡卻偷偷向友人求救，友人獲悉後趕抵現場發現余男手機內偷拍照片報警處理；桃園地院審訊時，余男坦承犯行並向女子認錯同意賠償20萬元彌補損失，法官審結依乘機猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定之日起6個月內，接受法治教育課程3場次，還可上訴。

檢警調查，22歲的余姓男子與女子為國中同學關係，去年4月3日凌晨5時許，女子與友人共同在桃園市某處飲酒後，去電余男可否到其住處參訪，余男同意後抵達，見女同學抵達後有醉意與睡意，帶領進入其房間暫作休息。未料，余男於同日上午7時許，見女子熟睡之際，竟褪去其長褲、內褲及胸罩肩帶等衣物，徒手撫摸其胸部、臀部等私密處，還以手機拍攝其臀部等身體隱私部位照片3至4張。

女子被撫摸後雖已清醒，惟因錯愕不知如何處置，扭動身體後後繼續裝睡，女子則趁隙以手機向友人求救，經友人趕往余男住處，並從余男手機發現女子臀部等私密照片，女子在友人陪同下向桃園警分局報案處理；桃檢檢察官複訊後依妨害性自主罪罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行，辯稱有持手機拍攝女子身體照片之事實，但否認有撫摸女子胸、臀等私密部位，女子則指證歷歷，證人亦以女子通訊軟體中有敘述被撫摸私密處對話，女子亦提供事後余男曾透過通訊軟體致歉等對話內容截圖。

法官審酌，被告余男與女子為國中同學關係，其僅為逞一己私慾，罔顧女子之信任，利用其暫於被告住處休憩機會，乘機對其為猥褻行為，恣意侵害女子之身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷，實應嚴懲不貸；惟念及被告終能坦承犯行之態度，被告已與女子以分期賠償新台幣20萬元，保證其已刪除及銷燬所拍攝之女子身體隱私部位照片，且承諾將不再以任何方式聯絡女子，法官並參酌雙方調解筆錄、女子撤回刑事告訴狀等情。

法官考量被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，犯後終能坦承犯行，並與女子成立調解，因一時失慮致罹刑典；法官審結依乘機猥褻罪，判處被告有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，被告應於判決確定之日起6月內，接受法治教育課程3場次，本案仍可上訴。

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