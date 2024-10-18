為了2300元！8越南移工綁架2同鄉　勒贖10億越南盾還強拍裸照

▲越南籍甲姓兄弟等8人涉嫌於今年6月間強擄阮姓失聯移工兄弟，向其家人勒贖，偵結將8人起訴。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

8名越南籍移工假借2名阮姓失聯移工欠他們200萬越南盾（約2540元台幣），今年6月間分持棍棒、空氣槍將2人強擄到台中市某處拘禁，期間加以凌虐毆打，並命其向越南家人要求匯款10億越南盾（127萬台幣），恫嚇若不匯款，將弄斷手筋、腳筋，帶上山處理，家人分四次匯款後，移工食髓知味再度勒贖2億5千萬越南盾(31萬台幣)，還強拍裸照、脅迫簽立100萬越南盾(1270元台幣)借據等，後阮姓移工趁機脫逃報警處理；桃檢今（18）日偵結依擄人勒贖罪嫌將8人起訴，針對主嫌甲姓兄弟向地院求處10年有期徒刑。

檢警調查，本案源於裴姓越南移工與阮姓失聯移工有越南盾200萬元（約台幣2540元債務糾紛，同案主嫌甲姓兄弟等10人於今年6月16日晚間11時許，向阮姓移工催討債務，但阮姓移工趁隙逃離，被告甲姓移工等10人竟懷疑現場之另2名阮姓兄弟檔通風報信，即分持棍棒、空氣槍等物毆打2人，並分成2輛轎車，將阮姓兄弟強押上車前往台中市大里區民宅拘禁，途中強取阮姓移工隨身攜帶手機、現金5萬元及金飾等財物，抵達台中民宅後，眾人圍毆2人並脅迫2人簽立200萬越南盾借據，還命其致電家人匯款10億元贖金，甲嫌並恫嚇「若不匯款，將弄斷手筋、腳筋，帶上山處理」等語，阮姓移工家人無奈，分四次匯款10億越南盾。

阮姓被害人家人於6月17日上午依指示匯款贖金越南盾10億元至甲嫌配偶之越南帳戶後，被告甲嫌等人食髓知味，再度於同日下午5時許，將2被害人載運至台中市另一處民宅，再度命阮姓移工聯繫家人再匯2億5千萬越南盾贖金，但阮姓移工家人已無力匯款，憤而報警處理，甲嫌等人竟令被害人等脫衣拍攝裸照、影片，才將2人釋放離去，案經阮姓兄弟報警處理。

龜山警分局向桃園地檢署報請指揮偵辦，桃檢檢察官周珮娟指揮龜山警分局，依序將主嫌甲姓兄弟檔等8人拘提到案，檢方認為，被告甲嫌等8人涉犯刑法之擄人勒贖等罪嫌於今（18）日依擄人勒贖罪嫌提起公訴，檢方審酌被告8人與越南籍被害人2人同為移工，素不相識且無債務關係，竟利用其等為失聯移工之弱勢地位，強擄2名被害人，命其等向越南家人索討贖金，犯行惡劣，建請法院求處2人各有期徒刑10年，其餘被告則依犯罪情節及犯後態度求處適當之刑。

桃檢指出，本案犯罪地點分在桃園、台中等多處，犯案人數眾多，所幸檢警專案小組透過科技偵查，釐清犯罪情節及涉案被告，勾勒藏匿處所，分別拘提被告甲姓主嫌等8人到案，其中向法院聲請羈押7人獲准。