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4大速食店「萬聖節美食」大集合！有鬼手比薩、超Q南瓜桶餐

▲▼必勝客推萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。（圖／業者提供）

▲4大速食店萬聖節限定美食大集合。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

隨著萬聖節即將到來，《ETtoday新聞雲》整理4大速食店祭出的「萬聖節限定美食」，像是必勝客有超吸睛「鬼手魷魚搗蛋比薩」，把魷魚變身成鬼手搭配漆黑眼睛、墳碑，視覺效果滿分，肯德基則推出「好大一顆南瓜桶炸雞餐」，不僅吃得到人氣經典美食，搭配南瓜桶，可愛到不行。

●必勝客
必勝客推出萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」，嚴選彈牙深海魷魚鬚、香濃皮蛋、香滷豬血糕結合辣番茄麻糬餅皮及牽絲莫札瑞拉起司，口感甜辣交織，最後撒上滿滿金黃蒜酥點綴，打造豐富層次感，其中，魷魚鬚變身成鬼手搭配漆黑皮蛋眼睛、宛如墳碑的豬血糕，視覺效果滿分，單點售價399元，即日起至10月21日於PK APP開放預訂，10月22日起在全門市開賣，還可享「外帶買大送大」優惠。

▲▼達美樂推萬聖節限定「辣魔黑珍珠披薩」、「辣魔黑雞翅」 。（圖／業者提供）

▲達美樂萬聖節限定「辣魔黑珍珠披薩」限量開吃 。

●達美樂
達美樂推出萬聖節限定「辣魔黑珍珠披薩」，選用黑金竹炭餅皮搭配鬼椒紅醬、香甜黑糖珍珠，再結合濃郁莫札瑞拉起司，紅黑配色打造滿滿視覺效果，每一口還能感受到甜辣口感的味蕾衝擊，10月23日起於全台門市超限量發售，售完為止，至11月3日前可享「外帶買大送大再送可樂」的超殺優惠；另外，還有全新「辣魔黑雞翅」等吃。

▲▼肯德基推「好大一顆南瓜桶炸雞餐」。（圖／業者提供）

▲肯德基推萬聖節限定「好大一顆南瓜桶炸雞餐」。

●肯德基
肯德基推出萬聖節限定「好大一顆南瓜桶炸雞餐」，餐點內含咔啦脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、香酥脆薯，還附有超可愛南瓜桶，不僅可以重複利用還能當作萬聖節裝飾品，優惠價1199元，即日起10月31日限時開賣，至11月30日期間只要持南瓜桶桶身至門市還可以61折優惠購買指定8塊雞桶優惠套餐。

▲▼本村炸雞推出「萬聖節限定雙人套餐」。（圖／業者提供）

▲本村炸雞推出萬聖節限定雙人套餐。

●本村炸雞Bonchon
本村炸雞推出「萬聖節限定雙人套餐」，內含「暗黑炸雞」，酥脆炸雞裹上獨家醬料，黑色外衣超應景；「惡魔漢堡」選用黑皮麵包夾進香脆雞腿排、新鮮生菜搭配經典醬料，以及酥脆洋蔥圈、韓國人氣甜點可朗芙搭配冰淇淋、2杯飲品，售價798元，限內用，即日起至10月31日於全門市限時開賣。

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