失事「幻象飛官」復飛：一切都還這麼熟悉　坦言彈射前一片空白

記者葉國吏／綜合報導

空軍幻象2000戰機，9／10晚間在苗栗外海失事，上尉飛官謝沛勳及時跳傘逃生，經過1個多月，順利返回飛行崗位。中華民國空軍臉書專頁特地發布影片，謝沛勳在影片中特地感謝隊上及家人的支持「很高興回到這個熟悉的崗位」。

▲謝沛勳復飛。（圖／翻攝臉書／中華民國空軍，下同）

回顧整起意外，上尉謝沛勳9月10日晚間8點5分駕駛幻象2000戰機，自新竹空軍基地起飛，執行夜航訓練，8點35分返場時，反映戰機動力失效後，隨即彈射跳傘，戰機約在苗栗後龍西方20公里處墜海。謝沛勳當晚被救起，送醫檢查無大礙。

空軍18日晚間在臉書發出影片表示，「0910事件發生後，謝上尉積極的訓練及接受相關鑑定，在不到一個月時間內，順利返回飛行崗位，如同空軍堅忍不拔的精神，積極面對挑戰，竭盡全力返回捍衛領空的第一線。」

謝沛勳在影片中回憶事發經過，表示從發生到跳傘的只有1分鐘，彈射前腦筋一片空白，傘開到落海前，一種無助感湧上心頭。謝沛勳表示自己很幸運彈射跳出來，沒有嚴重受傷，一樣符合空勤體位，1個多月來完成相關程序，才能夠順利復飛。他感謝各界、隊上支持，及家人尊重他的決定。

影片最後也打上字幕「勇往直前 迎接挑戰」，「竭盡全力 只為返回捍衛領空的第一線」，「謝謝你讓國人看見中華民國飛行員的堅韌意志」，「歡迎回來 繼續守護民主藍天」，影片曝光後也有許多網友留言打氣。