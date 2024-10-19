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狂發廢文！親職專家揭Threads的社交風險　籲手機別太早給孩子

▲▼滑手機,上課,傳簡訊,上課滑手機,手機,用手機,。（圖／達志影像／美聯社）

▲親職專家憂心Threads對新世代帶來的負面影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊惠琪／台北報導

被台灣網友暱稱為「脆」的Threads，成為近期學生最火紅的社交軟體，親職專家趙逸翔指出，Threads強化短影音、短文字的破碎式訊息，學校一個小衝突，或老師一句話，馬上就發文，如果因此「爆文」更會食髓知味，其中可能潛藏社交風險、霸凌、情緒焦慮等問題，呼籲父母適度引導，手機別太早給孩子。

趙逸翔近日在臉書粉專憂心指出，社群媒體的廣泛使用，對孩子的語言表達有很大影響，破碎式的訊息、誇大不實的言論，是這世代孩子網路上發表的常態，而Threads更是加強了這一點，學生可以隨時隨地，幾行字就發一篇文，有時沒由來的廢文，也可能「爆文」吸引幾萬人觀看和回覆，不少網友跟風模仿「爆文」內容，也想成為流量王。

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趙逸翔指出，Threads特殊的演算法，無論內容是否真實或有刻意操作，都會讓使用者打開時，馬上就滑到自己喜歡的內容，讓孩子更沉溺其中；此外，只要擁有多個IG 帳號，就可以有多個Threads帳號，曾經聽過有孩子為了要在Threads上暢所欲言，就額外辦一個帳號，在Threads各種回覆，而這樣的過程可能沒有一個朋友、家人知道。

趙逸翔進一步指出，Threads還潛藏網路霸凌、容貌歧視、網路色情、情緒焦慮等問題，新世代的流行社交軟體正逐漸影響青少年，甚至年齡層不斷向下延伸，提醒父母適度引導與陪伴，也值得相關單位進一步研究分析。

趙逸翔呼籲家長，孩子的個人手機越晚給越好，建議可等到孩子能夠自律、並且有思辨力後再給，但給孩子個人手機後，還是要保持對話並訂定使用默契。

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