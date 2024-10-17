一上車必搶！北捷車廂「這位子」超夯　大票狂點頭：很好睡

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

搭捷運的時候，如果車廂很空，會想選坐哪裡呢？有網友貼出北捷空車廂的照片，圈出幾個座位直呼，「是不是真的很多人喜歡往這邊搶？」引來大票網友共鳴，「我就是」、「這幾個位置我也喜歡。」另外，還有人直呼，「哪裡都好…就是深藍…打死不坐」，掀起一陣討論。

有網友在Threads貼出照片，當中圈出好幾個座位，分別是隔板旁邊，以及靠內側（非走道）的位子，「是不是真的很多人喜歡往這邊搶？」甚至形容這根本是「捷運信義區」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多人秒懂點頭，「我就是，因為我想要靠牆睡覺，而且也不會左右兩邊都是人，不舒服」、「這幾個位置我也喜歡，因為乘坐的距離比較長，坐裡面不會有人過來過去 」、「你壞壞，我如果上車有人，但這幾個黃金位子沒人，都會竊喜『你們這些不懂搭的人』。這下好了，大家都知道了！」「因為靠著睡覺很舒服，而且沒地方靠的時候脖子超酸。」

還有「內行人」直笑，「認真說，每節車廂連結處旁邊，三張椅子連著的座位，那邊靠牆真的很好睡」、「真正的信義區只有門旁邊壓克力板的那個位子，然後車廂頭尾最角落的那個位置是信義區中的陶朱隱園。」

其中，有網友則提到「1個座位」絕對不敢坐，那就是「博愛座」，「哪裡都好…就是深藍…打死不坐，那位置太恐怖了…感覺坐了會被罵 」、「有時候沒其他位子坐，這邊可能會觸發地球Online的隨機事件（台灣伺服器限定）。」