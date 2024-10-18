三星晶片代工傳德州廠缺大客戶　延遲ASML交貨

▲三星泰勒半導體工廠。（圖／路透）



文／中央社

路透社今天引述3名知情人士報導，韓國晶片大廠三星電子因在美國德州泰勒（Taylor）的設廠計畫仍未爭取到任何大客戶，因此已推遲讓訂購的艾司摩爾（ASML）晶片製造設備交貨。

荷蘭的世界最大晶片製造設備供應商ASML才在15日調降明年銷售額預估，理由是人工智慧（AI）以外的市場疲軟及晶片廠的需求延遲，但未點名是哪些客戶。路透社先前率先報導，三星電子（Samsung Electronics）已推遲部分ASML設備出貨。

另有3名知情人士透露，由於三星推遲為其170億美元（約新台幣5454億元）的泰勒廠向一些其他供應商下單，導致這些廠商轉為尋找其他客戶，並將已派駐泰勒廠的員工召回。

三星電子董事長李在鎔為了讓公司跨出主要收入來源記憶體晶片業務，而野心勃勃讓三星涉足台積電稱霸的晶片代工製造業，並以泰勒廠作為發展核心。如今傳出推遲設備交貨，意味這項計畫再遇打擊。

這也凸顯三星與對手台積電及韓國SK海力士（SK Hynix）的差距越來越大，後兩者為了追趕AI應用對高階晶片的旺盛需求，都正在加緊生產。

其中2名消息人士表示，三星泰勒廠延遲交貨的設備是ASML的極紫外光（EUV）曝光機；當中1人說，原定交貨時間是今年稍早，但至今都尚未出貨。目前並不清楚三星究竟訂購了多少台EUV機。

三星今年4月表示，泰勒廠預計投產時間由今年延後至2026年。李在鎔本月稍早對路透社坦言，三星在泰勒廠部分正面臨挑戰。