　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

10年寵物增加逾16萬隻　桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

▲桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

▲市議員林政賢質詢遊蕩犬增加、認養率卻下降！（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農業部統計桃園市近10年，寵物增加逾16萬隻，使公立寵物醫院的成立、遊蕩犬增加、認養率卻下降等問題，16日於市議會定期會農業局工作報告中，受到市議員們質詢。副市長王明鉅認為寵物激增，確實要正視寵物認領養和醫療資源問題，市府會朝這方向努力，做得更好。

農業局長陳冠義則表示，桃園市政府要成立全國第一家公立犬貓寵物醫院，地點在南昌公園寵物園區，目前正招標營運團隊和採購儀器，預訂年底前啟用。

市議員凌濤指出，桃園市的寵物犬貓登記數量在過去10年來，增加了16萬3千隻，關心動保的市民比例越來越高，也更關心毛小孩的醫療照護品質與福利。去年6月，他前往施工中的南昌寵物園區會勘，除確認施工品質及細節外，也要求增設「復健池」，協助關節有狀況的犬隻進行治療，目前復健池確定依標準完工。

▲桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

市議員林政賢表示，據審計處資料顯示，桃園市遊蕩犬的數量持續上升。近三次(107年、109年、111年)台灣各縣市遊蕩犬年度調查結果顯示，分別為9686隻、11062隻及15995隻， 111年數量更成為六都之首。

而依據農業部全國公立動物收容所收容處理統計資料顯示，近三年在養數分別為734隻、934隻及1001隻，已接近或超過可留容的最大值850隻，動保園區收容量已達飽和，認養數卻持續下滑，112年認養率僅為40%。林政賢呼籲農業局應進行長期規劃與政策，提升認養率並控制遊蕩犬數量。

▲桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

市議員謝美英質疑動保處抓紮多年成效不彰，流浪犬貓數量不減反增；未廣納意見、閉門造車建置市區認養中心及市立動物醫院，讓人擔心花大錢沒效益。

謝美英指出，動保處在南昌營區成立市區認養中心、市立動物醫院，過去多個會期她要求動保處邀請專家團體提供專業意見，建置完成後，也要邀請各界先行參訪，讓認養中心廣開大門，提高桃園市毛小孩認養率。
謝美英說，桃園10年暴增16萬隻毛小孩，要求動保處不能只是補助團體抓紮，而不去了解執行抓紮這麼多年，為什麼流浪犬貓數字還是不降反升？桃園寵物登記目前辦理狀況為何？動保處必需動定思痛，攤開數據徹底檢討。

ET快訊
他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應世界糧食日！新北辦國際論壇　共探有機營養午餐供應

桃園職訓成果展暨就業博覽會　10／26風禾公園登場

10年寵物增加逾16萬隻　桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

南崁國小校長黃從孝統籌編輯《讀桃園》新書　加深學子在地認同

迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中央大學天文所系列活動10／18展開

新北兒少社區陪伴扎根計畫　「臺灣夢」萬里北基社區據點揭牌

清境火把節10／25、26登場　長街宴率先揭幕號召在地總動員迎盛會

清境火把節10／25、26登場　白族紮染蝴蝶圖騰擔綱活動主視覺

謝國樑心繫災民持續勘災　協調中央做好「國有地邊坡復原」

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」　齊廷洹回應了

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

遭辱靠爸！齊廷洹現身緩頰　盼別懲處當事人：一時疏忽

朴宰範曝「只脫到2026年」　頻喊引退..銀赫虧：不要情勒！

響應世界糧食日！新北辦國際論壇　共探有機營養午餐供應

桃園職訓成果展暨就業博覽會　10／26風禾公園登場

10年寵物增加逾16萬隻　桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

南崁國小校長黃從孝統籌編輯《讀桃園》新書　加深學子在地認同

迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中央大學天文所系列活動10／18展開

新北兒少社區陪伴扎根計畫　「臺灣夢」萬里北基社區據點揭牌

清境火把節10／25、26登場　長街宴率先揭幕號召在地總動員迎盛會

清境火把節10／25、26登場　白族紮染蝴蝶圖騰擔綱活動主視覺

謝國樑心繫災民持續勘災　協調中央做好「國有地邊坡復原」

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」　齊廷洹回應了

台積電法說該關注什麼？6大重點告訴你　布局誰最有機會？

與其每次批評藝人舔共　不如提供正確文化產業方向

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

地方熱門新聞

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭」　苗栗縣府道歉了

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

方一峰怒批台南擁水庫11座還要蓋海淡廠污染海洋？

東方淨苑募捐百萬　助颱風受災退休師重建家園

屏東全民運遊行嘉年華19日登場 交通管制報你知

清境舉辦長街宴號召在地總動員迎火把節盛會

桃園「一生好運卡」發行破萬　持續推動照顧婦女

台南永康學生無校可讀蔡育輝嗆解編文小用地造成

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

謝國樑持續勘災　協調中央復原

吳兆南相聲劇藝社　金門巡迴公演《別來吳恙》

萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

臺南輕量太陽能模組改造候車亭

更多熱門

相關新聞

壽山王牌吳祉恩　考慮挑戰職棒

壽山王牌吳祉恩　考慮挑戰職棒

中信盃黑豹旗16日青埔球場賽事，進行混合組預賽最後一天，壽山5局下灌進8分逆轉，吳祉恩完投壓制普門，率隊終場8比1勝出，闖進64強。他在賽後特別感謝隊友為自己打回分數，也謝謝校長到場為大家應援，「場邊的鼓舞，讓我們更想贏對方！」

陳昫安秀3安　龍迷盼習得郭天信美技

陳昫安秀3安　龍迷盼習得郭天信美技

吳祉恩101球完投　壽山大逆轉普門

吳祉恩101球完投　壽山大逆轉普門

姜羽薇率南崁迎戰平鎮　最愛樂天陳晨威

姜羽薇率南崁迎戰平鎮　最愛樂天陳晨威

去年貓狗登記數多出新生兒近10萬

去年貓狗登記數多出新生兒近10萬

關鍵字：

桃園公立動物醫療中心寵物

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

《不熙娣》班底幫網紅出櫃小S撂重話LET IT GO！

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

爸爸催添丁「蕭敬騰拒絕生小孩」！1原因曝光

學霸網美床戰姨丈13次「連體位都記錄」！

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面