10年寵物增加逾16萬隻　桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

▲市議員林政賢質詢遊蕩犬增加、認養率卻下降！（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農業部統計桃園市近10年，寵物增加逾16萬隻，使公立寵物醫院的成立、遊蕩犬增加、認養率卻下降等問題，16日於市議會定期會農業局工作報告中，受到市議員們質詢。副市長王明鉅認為寵物激增，確實要正視寵物認領養和醫療資源問題，市府會朝這方向努力，做得更好。

農業局長陳冠義則表示，桃園市政府要成立全國第一家公立犬貓寵物醫院，地點在南昌公園寵物園區，目前正招標營運團隊和採購儀器，預訂年底前啟用。

市議員凌濤指出，桃園市的寵物犬貓登記數量在過去10年來，增加了16萬3千隻，關心動保的市民比例越來越高，也更關心毛小孩的醫療照護品質與福利。去年6月，他前往施工中的南昌寵物園區會勘，除確認施工品質及細節外，也要求增設「復健池」，協助關節有狀況的犬隻進行治療，目前復健池確定依標準完工。

市議員林政賢表示，據審計處資料顯示，桃園市遊蕩犬的數量持續上升。近三次(107年、109年、111年)台灣各縣市遊蕩犬年度調查結果顯示，分別為9686隻、11062隻及15995隻， 111年數量更成為六都之首。

而依據農業部全國公立動物收容所收容處理統計資料顯示，近三年在養數分別為734隻、934隻及1001隻，已接近或超過可留容的最大值850隻，動保園區收容量已達飽和，認養數卻持續下滑，112年認養率僅為40%。林政賢呼籲農業局應進行長期規劃與政策，提升認養率並控制遊蕩犬數量。

市議員謝美英質疑動保處抓紮多年成效不彰，流浪犬貓數量不減反增；未廣納意見、閉門造車建置市區認養中心及市立動物醫院，讓人擔心花大錢沒效益。

謝美英指出，動保處在南昌營區成立市區認養中心、市立動物醫院，過去多個會期她要求動保處邀請專家團體提供專業意見，建置完成後，也要邀請各界先行參訪，讓認養中心廣開大門，提高桃園市毛小孩認養率。

謝美英說，桃園10年暴增16萬隻毛小孩，要求動保處不能只是補助團體抓紮，而不去了解執行抓紮這麼多年，為什麼流浪犬貓數字還是不降反升？桃園寵物登記目前辦理狀況為何？動保處必需動定思痛，攤開數據徹底檢討。