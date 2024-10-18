27歲男躺床玩手機手滑砸臉「門牙斷神經露」　PO慘照曝超糗下場

▲ 大陸一名27歲男子躺床玩手機，結果不小心手滑手機砸臉，門牙竟斷了一半。（示意圖非當事人／photoAC）

圖文／CTWANT

有不少民眾睡前喜歡滑手機，最近大陸卻有一名27歲男子用自身經驗勸大家別躺床玩手機了！男子表示，不久前某個晚上躺床玩手機，卻因為手滑手機砸中臉，門牙斷一半外，連牙神經都露出，就醫後得做根管治療和補牙；他不僅覺得自己蠢，補牙前上班時說話都得摀著嘴巴，非常丟臉。

大陸一名27歲男子日前在小紅書上以「奉勸大家別再躺床上玩手機了」為題發文，他表示前幾日晚上他躺著玩手機，手滑後手機砸中臉，上門牙的其中一顆斷了一半，連牙神經都露出來；隔日他到醫院檢查，醫師說不需拔牙但得接受根管治療，還有一周後再去補牙。

▲ 男子PO出牙齒斷掉的照片，還說因為一周後才能補牙，上班時說話都要摀著嘴巴，至今想起來都覺得自己蠢。（圖／翻攝自小紅書）

原PO上傳牙齒掉下來的慘況，也因為一周後才能補牙，他目前去上班都不太敢說話，需要說話的話也只能摀著嘴巴，遮遮掩掩的讓他覺得好丟臉，他自己也無奈表示，「真的太蠢了，回想起來都會被自己蠢哭」。

貼文一出底下有許多網友提出各種疑問，像是問他幾歲怎麼牙齒這麼脆弱，或是手機是什麼牌子那麼硬；對此，原PO也現身回應，自己27歲牙齒一直很健康，平日一顆蛀牙都沒有，手機是蘋果iPhone 15 Pro Max，「不得不說鈦合金真的夠硬」，事發後他還檢查手機，一點受損痕跡都沒有。

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