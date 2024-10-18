15歲少年偷開車撞死3人前　IG發文「東湖人等等見」！

▲曾姓少年偷開車外出，撞死3人，在案發前還在IG發動態「東湖人等等見」。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中／綜合報導

15歲曾姓少年17日偷開車外出，在台北市內湖區撞進臭豆腐攤，導致3人傷重死亡，引起社會撻伐。而在偷車上路以前，曾姓少年還在IG發布便利貼，指稱「東湖人等等見」，一連串脫序的行為，令人看了相當憤怒。

曾姓少年17日偷外公的汽車鑰匙，晚間將車輛偷偷開走，怎料行經安康路一帶時，疑因緊張而一路蛇行，最後撞進了東湖市場的臭豆腐名店，導致61歲盧姓男騎士、51歲高姓女顧客、60歲陳姓男子重傷身亡，臭豆腐店41歲的黎姓女員工、40歲陳姓老闆娘也燙傷送醫。

▲曾姓少年偷開車外出，撞死3人，在案發前還在IG發動態「東湖人等等見」。（圖／記者黃彥傑攝）



事後曾男的IG被挖出，裡面充滿了許多拿交通工具來玩樂的照片，精選動態更是有「三寶合輯」及「摔車合輯」。此外，曾男在案發前一天，還在某臉書社團收購機車的權利車，行為令許多民眾氣炸，大罵「未成年無照開車還想騎什麼車」。

此外，根據《東森新聞》報導，在偷車上路以前，曾男還在IG的便利貼功能上PO文，指稱「東湖人等等見」，一連串脫序的行為，令人看了相當憤怒。