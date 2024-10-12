會贏喔！燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

星二代孫安佐日前擔任真人秀《拳願之星》飛行導師，未料竟與同為評審的冠軍拳手、綽號「燒打雞」的韓森爆發肢體衝突，事後拳願公布韓森與孫安佐將在10月12日對打，今（12）日的賽前記者會，孫安佐說很期待韓森有什麼招；韓森則表示他勝率百分之兩千。

▲孫安佐(右)跟韓森(左)今開打。（圖／記者白珈陽攝）

2人衝突事件來自於8月初，孫安佐受邀擔任拳手選拔賽評審，但過程中引起韓森不滿，韓森認為孫安佐擔任評審不給實質建議，只會不停嘲笑、開酸選手，爆發口角衝突，孫安佐先動手掐韓森脖子，卻反遭韓森毆頭，現場氣氛尷尬，錄影也被迫中斷，2分49秒的影片後來被流出。

▲孫安佐說很期待韓森有什麼招。（圖／記者白珈陽攝）

事件爆發之後，雙方不停互酸對方，還牽扯到孫安佐的父母狄鶯與孫鵬，《拳願》見事件越演越烈，一度宣布換人與孫安佐對打，新拳手卻遭網友們吐槽，反敲碗就是要看孫安佐與台中燒打雞對決，韓森也喊話孫安佐「換個擂台打」，拳願也貼出最新海報，確定兩人10月12日將正式對決。

▲韓森說他百分之兩千會贏。（圖／記者白珈陽攝）

今天的賽前記者會，孫安佐指出，沒有特別準備，很期待韓森有什麼招，他自己也有練一些招，不過韓森就在旁邊，不會在賽前透漏。

韓森表示，今天的勝率百分之兩千，孫安佐做再多都不可能贏，只會想等一下怎麼爆打孫安佐，怎麼教訓孫安佐，沒有恩怨情仇只有合法競技。