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一起洗澡！老公白目1舉動「裸體被公公看光」　妻吼：又氣又噁心

▲▼浴缸,泡澡。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO還在沖澡，老公突然開門出去，導致她裸體被公公看光光。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

真．豬隊友！一名人妻崩潰怒吼，她與老公小孩常一起洗澡，但老公洗完沒先告知，就抱著孩子走出去，尷尬瞬間來了，公公好巧不巧從浴室門口經過，當下原PO也轉過身，「我裸體看著他！」原PO抓狂直呼，非常氣另一半如此粗線條，「我現在哭著真的沒辦法原諒我老公！」

一位女網友在Dcard分享一段尷尬的家庭經驗。她表示，一家三口習慣一起洗澡，豈料當天老公先抱小孩離開浴室，一開門下秒悲劇了，「正在沖澡的我一個轉身，跟我公公直視了...我裸體看著他。」

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原PO崩潰直呼，公公就這麼剛好從浴室經過，「我現在又氣又覺得噁心，氣我老公看到公公怎麼沒有馬上進來關門。」

原PO也強調當時狀況，老公幫孩子包完毛巾後，也沒先告知要出去，導致她根本不知道浴室門打開了，現在並非要公審公公的意思，「我主要是氣我老公開門沒注意！」

底下網友也搖頭回應，「所以夫妻還是要有主臥，比較能避免這種狀況」、「你老公真的很白目豬隊友，跟長輩一起住，就是那麼麻煩」、「這個我會爆氣」、「我之前也有不小心被前男友的弟弟看到裸體，後來分手了，心理那關過不去」、「男生通常對這種事很不上心，跟不同人交往時遇過幾次類似的事，但還好當下沒有別人經過，我都會很嚴肅的跟另一半講這件事的嚴重性」、「搬出去」。

有網友拍肩幫安慰，「你老公是87= =，給自己放兩天假，先回娘家或去朋友家住兩天吧，暫時不要看到公公，調適一下自己的心情，畢竟已經發生了，不可能離婚、不可能搬出去的話，也只能調整心態忘記這件事情了」。

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