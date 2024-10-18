首度！南韓：北韓將派1.2萬兵力助俄羅斯　最精銳「暴風軍團」參戰

▲ 金正恩日前視察第2軍團。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基17日指控北韓派兵助俄羅斯作戰，北約秘書長呂特稱目前並無證據。但南韓國家情報院掌握到，北韓已決定派遣最精銳特種部隊「暴風軍團」援俄，將派出4個旅共1.2萬人兵力，且本月已將逾1500名士兵送往俄國，很快將會運送第二批。

綜合《韓聯社》及《紐西斯新聞社》，南韓國情院18日說明，密切監測北韓人民軍動向中發現，北韓本月8日至13日間利用俄羅斯海軍運輸艦，將第一批「暴風軍團」隊員派往俄羅斯，「確認北韓軍開始參戰的事實」。

國情院指出，隸屬俄羅斯太平洋艦隊的4艘登陸艦及3艘護衛艦在此期間，從北韓清津市、咸興市及舞水端里附近地區將1500餘名特種部隊士兵載往海參崴，預計不久後運送第二批。

據國情院透露，這是俄國海軍艦隊自1990年來首度進入北韓海域，且俄國空軍所屬的AN-124等大型運輸機也不時往返海參崴與平壤。

北韓人民軍第11軍團又稱「暴風軍團」，下屬部隊包括稱為「閃電」的輕步兵旅、稱為「雨雷」的航空陸戰團、稱為「雷霆」的狙擊旅等10個旅，整體兵力推測達4萬至8萬人。

北韓過去曾派兵援助越戰，但此次是首度大規模派遣地面部隊。南韓國情院也補充，根據航行於北韓與俄羅斯間的貨輪上貨櫃規模推測，北韓截至目前已向俄國提供122毫米、152毫米砲彈等逾800萬枚彈藥。