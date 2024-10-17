88會館案要角涉詐陸商1890萬　「黃金大亨」涂誠文再遭通緝

▲睿森銀樓負責人涂誠文因涉及多起詐欺、地下匯兌案件遭通緝。（資料照／翻攝涂誠文臉書）

記者劉昌松／台北報導

被視為88會館地下匯兌案洗錢要角的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌在2022年間，配合詐騙集團，將大陸海南堯坤實業遭詐騙的1890萬元，以刷卡購買黃金的方式洗錢，台北地檢署日前偵查終結，將綽號阿Ben的主嫌李俊安、睿森銀樓員工王浩宸提起公訴，已因88會館案遭通緝的涂誠文，則被依涉嫌詐欺等罪再被發布通緝。

2023年間國內爆發檢警高層涉足私人招待所「88會館」，與涉及賭博、洗錢等案的會館負責人郭哲敏不當飲宴，郭哲敏逃亡大半年後在泰國落網，遭遣返回台因涉嫌地下匯兌217億元遭新北地檢署起訴，正由法院收押審理中。

當時同樣捲入88會館洗錢案的涂誠文，被稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」，因1起3千多萬元的搶案，被查出涉嫌非法地下匯兌，2024年被法院判處有期徒刑3年8個月確定，但涂誠文卻在2023年11月間，檢警針對88會館案偵辦前，突然離境，至今行蹤不明，已遭檢察官發布通緝。

▲88會館負責人郭哲敏因賭博、地下匯兌案遭起訴審理中 。（資料照／記者黃哲民攝）

本件跨海詐騙案發生在2022年11月間，位於大陸地區的海南堯坤實業公司會計員工，接獲自稱「張總」的電話通知，表示交易貨款的對接帳戶變更，要求將人民幣440萬2600元匯入「張總」指示的帳戶，雖然海南堯坤很快就發現有異，向大陸公安報案。

新北市刑大報請北檢指揮追查，海南堯坤的貨款在匯款當天，就被層層轉入詐團掌控的人頭帳戶，並由王姓男子持銀聯卡，到台北市的睿森銀樓假裝購買黃金，快速刷卡9筆消費金額共計新台幣1890萬元，這筆款項現遭信用卡發卡行凍結，未流入詐團手中，但因案件還在偵審期間，海南堯坤也拿不回去。

檢察官日前依幫助洗錢等罪起訴帳戶人頭彭一茜、到銀樓刷卡假交易的王鴻章各徒刑6月、併科罰金5萬元，經深入追查綽號阿Ben的李俊安為詐騙主嫌，將李俊安與睿森銀樓員工王浩宸都依詐欺等罪提起公訴，未到案的涂誠文則另行通緝。