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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法務部與美國司法互助　我國分得犯罪所得700萬美金

▲▼司法互助記者會彰顯臺美司法互助里程碑，法務部長鄭銘謙，美國在台協會（AIT）處長谷立言。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台美司法互助記者會，法務部長鄭銘謙（右），美國在台協會處長谷立言（左），共同主持。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國法務部與美國司法部司法互助，針對我國籍葉姓女子在美國經營的公司進行調查，最後發現該公司涉及毒品、洗錢等案件，並查扣1600萬美元的不法所得。經過多年的磋商後，扣除相關費用，我國獲得百分之50不法資產、約美金700萬餘元。法務部17日與美國在台協會（AIT）處長谷立言共同召開記者會，也宣告台美未來也將持續合作。

本案為美國於2011年11月展開調查，由美國國土安全調查署洛杉磯辦公室，針對葉姓台裔美籍女子及其經營的LA IDOL公司展開深入調查。經過多年的查緝，調查人員發現該公司涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。該犯罪模式包括將大量疑似來自毒品交易的不法所得，以現金形式運送至LA IDOL公司。

葉女自2013年3月到2014年3月，從其美國個人銀行帳戶向其臺灣帳戶匯款約2,700萬美元，並利用部分款項在美國購置不動產。美國國土安全調查署經過多年努力，於2014年9月對葉女名下財產發起大規模搜索與扣押行動，扣押約1,500萬美元的銀行資金和高級珠寶，並透過臺美司法互助扣押其在臺灣之不法所得1,560萬美元。

法務部於2022年間依《臺美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》協助返還總額近1,600 萬美元(含孳息)予美國司法部。美方對我國提供之協助表示感謝，並積極辦理其國內進行國際分享之相關程序。經臺美雙邊多次協商，耗時2年餘後，今年8月間，於扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後，將我方返還之不法資產之百分之50約美金700萬餘元分享予我方。因此法務部特別於17日針對本案召開記者會。

法務部長鄭銘謙致詞時指出，此案例象徵了臺美之間緊密的司法合作與成效，並重申了雙方在打擊跨境犯罪上的共同決心。跨國犯罪威脅全球安全，只有透過跨國緊密合作，才能有效遏制這些非法活動，臺灣身為國際社會的一份子，對於共同打擊犯罪，維護國際社會之法秩序，亦絕不缺席。

至於AIT處長谷立言也說，感謝台灣的法務部，透過美台司法互助協議流程，促成這次活動，展現有效的合作，帶來這次甜美的成果。分享執法資訊的重要性，在怎麼強調也不為過。美國與台灣各個機關之間，能夠有效的溝通與合作，是能夠遏止衝擊美台人民及社群的跨國犯罪活動的重要關鍵。

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