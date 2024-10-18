96歲翁騎機車跌倒警分局門口　桃園暖警目擊及時伸援協助

▲桃園一名阿北洽公後騎機車自摔警分局大門口，幸遇洽公警官返局給予及時救助。（圖／楊梅警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名96歲鍾姓男子騎機車前往楊梅派出所洽公，返家途中疑因重心不穩於楊梅分局大門口連人帶車倒下，恰巧楊梅分局督察組助理教官蔡文賓洽公返回，先將鍾翁扶起後並通知119救護人員前來協助，所幸鍾男經檢查後身體狀況無大礙自行返家。

楊梅分局督察組助理教官蔡文賓於17日15時許外出洽公返回分局時，發現一名男倒臥於分局大門口，同時一旁還有倒臥的機車，蔡員見狀便立即上前協助同時呼叫119救護人員到場。

▲119救護人員也到場替鍾男初步檢查並包紮傷口。（圖／楊梅警分局提供）

經了解鍾男剛於楊梅派出所洽公完畢，要騎乘機車離開時疑似重心不穩不慎跌倒，由於年事已高無法自行起身，所幸剛好遇到外出返回分局的蔡員，蔡員先將鍾男扶起並攙扶至楊梅派出所內休息，後續119救護人員也到場替鍾男初步檢查並包紮傷口，在經過一番協助後鍾男自覺身體無大礙，稍作休息後便自行返家。

楊梅分局表示，為民服務是警察的重要工作之一，對於蔡員能及時協助鍾男以避免發生意外狀況，值得讚許，並呼籲民眾對於家中長輩行蹤要多注意，應避免其獨自外出以免發生危險。