港男后豐鐵馬道摔到腦重傷！6年後能跑能跳　回救命地慶重生

▲香港一名方先生（右三）6年前來台中玩，結果騎乘腳踏車摔倒，腦部嚴重受傷，經豐原醫院搶命，後續復健治療，現在能跑能跳，恢復得相當好。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

香港方姓男子2018年來台中后豐鐵馬道騎腳踏車，結果突然落單，家人返回查看，發現他竟摔倒、滿頭是血。方被緊急送往豐原醫院搶救，昏迷指數僅有5，所幸手術非常順利，但他傷及左腦，嚴重影響語言、認知能力，經家屬耐心陪伴、積極復健，6年過去，他能跑能跳，重返職場，找到咖啡廳工作，今日特別來台感謝當時的主治醫師。

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▲▼方男當時騎乘腳踏車摔倒昏迷，傷勢相當嚴重。（圖／家屬提供）



方先生家屬說，當年一家人來台中旅遊，到后豐鐵馬自行車道騎腳踏車，一家人在回程時，發現當事方男沒有跟上，急得趕緊衝回去找人，發現他疑似摔車，倒臥在地上，滿臉都是血，且已經沒有反應。

豐原醫院說，方先生被送抵醫院時，情況相當危急，由神經外科緊急開顱將血塊清除，並且在顯微鏡下進行腦部止血，順利將腦傷受損降到最低，並且脫離生命危險。

豐原醫院副院長張正一說，方先生受損的地方是是左側大腦，是負責右側手腳、運動功能，還有認知、語言、邏輯推理，都是有受損。方先生恢復得比預期好，來自於復健科與家屬的強大支持，方媽媽也曾分享，當初就像在教導5、6歲的孩子。

家屬說，弟弟當時發生嚴重意外，先是在豐原醫院細心搶救，順利將人從鬼門關前救回，經過多年的復健，現在能跑能游泳，一切都自如。方先生也說，他遭逢重創的時候，內心繫念的全是家人，如今得以康復，最感激就是豐原醫院重症醫療團隊，要是當時沒有這樣優秀的醫療團隊，如今我應該無法站在這了，活著真好。

今日上午，方先生與家人特別返回救命的豐原醫院，送上禮物給院方，院方也準備蛋糕、花束為方男慶祝重生。