15歲少年撞死3人！檢座相驗完畢　死者家屬悲訴：小市民自認倒楣

▲15歲少年偷開車釀3死，家屬悲慟赴殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳、黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一名曾姓少年(15歲)因日前遭好友勸阻「不要開車」，為了證明自己，17日晚間竟趁著外公出國期間，偷走鑰匙開車出門，未料竟在東湖市場闖下大禍，失控衝向當地臭豆腐名店，當場撞死3人。檢警今(18日)相驗3名死者遺體，確認均為車禍撞擊致死，並發還予家屬。其中死者高女的家屬相當無奈，表示自己只是小市民，「自認倒楣」。

據了解，曾姓少年為家中獨子，自小父母即離異，由外祖父一手帶大，國中畢業前都居住在東湖一帶，直到上了高職後才搬到永和與父親同住。曾少好友透露，案發前曾少曾向他表示「想學開車」，當時他曾極力勸阻，未料17日傍晚曾少竟偷拿鑰匙開著曾祖父的車外出，不慎失控撞死3人，闖下無法彌補的大禍。

檢警今下午會同法醫相驗3名死者遺體，初步確認死因均為車禍撞擊、造成嚴重外傷致死，家屬對此未有異議，後續遺體發還家屬處理。其中死者高女(51歲)當時在臭豆腐店用餐，卻無辜遭撞枉死，家屬前往殯儀館相驗時相當悲痛，無助地表示「現在根本沒有心思想什麼，只能自認倒楣，我們是小市民，自認倒楣！」

▼曾姓少年移送時低頭不敢面對媒體。（圖／記者邱中岳翻攝）