15歲少年高速蛇行！Cheap一看路上「沒裝1物」嘆：因為不方便違停

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15歲少年高速蛇行！Cheap一看路上「沒裝護欄」嘆：因為不方便違停

▲▼快訊／監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者張君豪翻攝） 

▲15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日偷開車外出，結果出門沒多久，就失控撞進臭豆腐攤，導致3死2傷。對此，網紅Cheap發文直言，「行人道（人行道）護欄的重要」，如果該處有護欄，雖未必能擋下暴衝的車子，但多少能減少直接衝擊的傷害，「希望台灣能多多推廣人行道欄杆」。

經警方調查，曾姓少年供稱，當時要去找同學，所以趁著外祖父出國旅遊期間，前往其東湖住處偷鑰匙開走休旅車，結果因操作不熟悉，分不清煞車、油門，在左轉進安康路後太過緊張，當場失控、高速蛇行。

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曾姓少年先擦撞兩側汽機車後，隨即猛力撞向前方的盧姓男騎士，並一路猛衝、連人帶車撞進臭豆腐小吃攤，造成高姓女客（51歲）、陳姓男客（60歲）、以及盧姓男騎士（61歲）3人重傷，送醫搶救無效，宣告死亡；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。

Cheap稍早在臉書粉專上發文表示，「行人道（人行道）護欄的重要」，針對15歲少年開車撞進臭豆腐攤的事件，如果當時有護欄，雖不一定能擋下暴衝的車子，但多少能減少直接衝擊的傷害，只是台灣卻不愛用，「台灣不裝護欄的原因：怕引起民怨，因為不方便違停。就是那麼簡單，其他都是廢話」。

Cheap認為，欄杆可以防止行人隨意穿越，也可以防止違停在人行道上，另外，其亦可保護行人安全，尤其是轉角與行穿線前，「希望台灣能多多推廣人行道欄杆」。

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