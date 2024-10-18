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大陸 大陸焦點 特派現場

持續放緩！陸第3季GDP年增速4.6％　創第6季度以來最低

▲▼ 陸公布前三季度GDP同比增長4.8%　、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸公布前三季度GDP同比增長4.8%，但第三季度增速4.6%低於第二季增速。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國家統計局今（18）日發佈三季度大陸經濟數據，引發市場各界高度重視。根據最新報告數字指出，大陸前三季度GDP同比增長4.8%。不過，第三季度GDP年增速4.6%，低於第二季度4.7％，創第6季度以來最低走勢。

大陸國務院新聞辦公室今舉行新聞發佈會，介紹2024年前三季度國民經濟運行情況。跟根據大陸國家統計局發佈最新數據，初步覆算，前三季度國內生產總值949746億元（單位：人民幣，同下），按不變價格計算，同比增長4.8%。

大陸國家統計局副局長盛來運指出，「9月份多數生產需求指標好轉，市場預期改善，推動經濟回升向好的積極因素累積增多。」

▲▼ 大陸國家統計局今（18）日發佈三季度大陸經濟數據 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國家統計局發佈最新三季度大陸經濟數據，還是低於市場預期 。（圖／記者任以芳攝）

盛來運指出，前三季度國內生產總值949746億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。分產業看，第一產業增加值57733億元，同比增長 3.4%；第二產業增加值 361362億元，增長 5.4%；第三產業增加值530651 億元，增長 4.7%。

盛來運繼續說，分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%，三季度增長4.6%。從環比看，三季度國內生產總值增長0.9%。

盛來運也指出，前三季度，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.3%，漲幅比上半年擴大0.2個百分點。分類別看，食品煙酒價格下降0.4%，衣著價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格上漲0.7%，交通通信價格下降1.3%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲1.4%，其他用品及服務價格上漲3.4%。在食品煙酒價格中，鮮果價格下降4.7%，糧食價格上漲0.2%，鮮菜價格上漲3.3%，豬肉價格上漲5.8%。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.5%。9月份，全國居民消費價格同比上漲0.4%，環比持平。

大陸目前公布2024年前三季的GDP增速分別為5.3%、4.7%、4.6%。根據外媒報導，經濟學家預測大陸三季度GDP如果按年增長4.5%，前三季GDP平均增速為4.8%，第4季度GDP增速必須要達到5.5%才能完成全年GDP「保5目標」。

盛來運強調，「波動不大，數據都在合理可控範圍內。主要面對複雜嚴峻的外部環境，內部有關鍵調整期，陣痛正在持續釋放，中國經濟也頂住壓力，國內經濟運行中保持平穩態勢。」

盛來運重申，總體來看，前三季度經濟運行總體平穩、穩中有進，政策效應不斷顯現，主要經濟指標近期出現積極變化。同時也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

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