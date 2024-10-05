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準備發財！　唐綺陽點名「3星座」未來3個月財運大爆發

3星座未來3個月好運當頭　唐綺陽示警3星座「無緣發財」

▲財運大揭密！星座專家唐綺陽分享未來3個月好運星座。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

目前時序進入10月，這也代表著2024年只剩下最後3個月。星座專家唐綺陽近期就在IG上發文分享，指稱在未來3個月有3個星座可以說是好運當頭；但同時有3個星座運勢低迷，堪稱是「無緣發財」。

根據唐綺陽在IG所分享的內容來看，在未來3個月有3個星座在財運方面可以說是好運連連，分別是金牛、牡羊與水瓶：

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TOP3 金牛座

金牛座雖然有偏財運，但正財運更旺。你們通常喜歡穩定的做事和賺錢，但在木星的影響下，新的機會與工作量增加，讓你們身體很累。因此當你們發現能輕鬆賺更多或有新機會，就很願意行動，而有機會小賺一筆意外之財。需要注意的是有意外破財的風險，不是別人害你，而是你會比平常更想花錢買東西，自己多留意囉！

TOP2 牡羊座

牡羊座在未來三個月內會迎來一波好運。這段時間有很多貴人相助，也會發現自己的直覺特別靈敏，正好會在對的時間做對的投資選擇。這種好運也會延伸到桃花運，如果運用在玩樂交朋友也會非常好。但這波好運持續的時間只有三個月，建議牡羊座要把握機會唷！

TOP1 水瓶座

水瓶座是有意外之財機運的最大贏家，而且好運超過三個月。在木星和冥王星的雙重加持下，你們目前正是順風順水的時候，在財務上會非常幸運，可能會有不少投資機會，或是無意間的投資都有賺頭。恭喜你們！可以好好利用這段時間投資理財，並對意外的財富機會保持開放態度。

而唐綺陽同時也提到，有3個星座在未來3個月可以說是運勢低迷，這3個星座分別是雙魚、天秤與獅子：

TOP3 雙魚座

雙魚座未來三個月意外之財的機運較少，所以不適合買彩券或投資等等。你們適合走正財路線，需要靠自己努力和才能的發揮。建議把時間和金錢投入務實累積的方面才會值得。你們適合走長遠的路線，把重點放在穩定和經過深思熟慮的財務計劃上吧！

TOP2 天秤座

天秤座目前不是收穫的時機。現在是為之前錯誤決策買單，或為未來收穫投資的時候，所以近期在收入的空窗期。雖然表面上可能還是有不錯的聲量或被外界看好，但實質上有名無實，財務上會感覺比較困窘。加油，再撐一下熬過這三個月唷！

TOP1 獅子座

獅子座意外之財運勢最為低迷，主要原因來自於另一半、合夥人或身邊的朋友影響，而不是自己主動決策的問題。例如幫別人背黑鍋、相信錯人、被借錢,或投資卡在尷尬期等等。建議在這段時間要謹慎管理財務，不要輕易替他人擔保或投入不熟悉的投資，以免造成不必要的損失。

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