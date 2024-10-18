世界拉糖冠軍無路用　他用3000創2000萬年收

▲強尼甜點工藝創辦人顏志全高中時期就學習法式甜點工藝，尤其鍾愛拉糖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

強尼甜點工藝的法式龍鬚糖是今年總統就職國宴的迎賓禮，店東顏志全從高中就醉心拉糖，21歲拿到世界拉糖冠軍，但前輩告誡他：拉糖是門藝術，難餬口。

龍鬚糖是顏志全兒時記憶的街頭小吃，4年前他想找回這門技藝，在台求師不順，最後花了3千元、透過視訊向中國師父瞭解原理，再憑著自己苦練多年的拉糖技術結合法式餡料，不會塌軟的法式龍鬚糖就此問世，他去年拉出2千萬元營收。拉糖不再只是興趣，也能化成桶桶金。

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強尼甜點工藝位於台南柳營漫漫稻田中的一間典雅建築，走進二樓廚房，看到顏志全熟練地將糖塊交錯重疊並拉扯，「2條、4條、8條、16條」，糖塊在他的巧手下化成千條細絲，再包入巧克力，讓原本只是街邊小攤的懷舊小吃龍鬚糖「上得了廳堂」，成為新任總統就職宴的迎賓禮。

法式龍鬚糖看似只是將法式甜點餡料包進龍鬚糖，其實不然，顏志全在160度高溫的糖燈下解釋：「龍鬚糖是將糖拉很細的工藝，但一般的其實是軟糖類，吃起來很綿但不易保存。如果糖塑形時溫度夠高，回到常溫就能維持住硬度，不會化開、絲絲分明。」

這番巧思讓龍鬚糖不用現吃，還能包進巧克力、覆盆子等餡料，日前為了搭上中秋節伴手禮商機，推出限定的鹹蛋黃口味，「專程來買的客人，每次都是帶5盒以上。」網路銷售是主力，占8成營收，平均月賣5千盒，而這樣的靈感來自他花了10年苦練、最熟悉的法式拉糖手法。

從小就是「螞蟻人」、愛吃甜點的顏志全，國中時開啟與烘焙的緣分，「當時看到媽媽在廚房煮麵疙瘩，我將麵疙瘩加入糖放進烤箱烤，做出我人生第一塊餅乾。」

顏志全坦言自己從小不愛讀書，但喜歡研究食譜，還會吵著媽媽帶他去烘焙行買材料，「我發現我在廚房做烘焙，媽媽就不會逼我去讀書，所以我把大部分時間花在廚房。」後來發現「原來可以靠做甜點賺錢」，他一臉興奮地說：「做甜點當工作，這是哪門子的天堂！」

顏志全高中選擇餐飲科，主修烘焙，勤奮鑽研法式甜點如巧克力，尤其鍾情拉糖。一說到拉糖，他眼神發光地說：「拉糖就像是藝術的呈現。」透過一定溫度，讓糖產生延展性以塑形，反覆拉摺讓糖團包入空氣，進而形成光澤。

顏志全對拉糖的熱愛遠超過其他同學，為了放假回家還能練習，需要能加熱的燈具，從事不鏽鋼工作的爸爸土法煉鋼，花了2萬元幫他做一台可攜式糖燈，「不僅方便攜帶，還比德國品牌的糖燈便宜很多」，顏志全更帶著它征戰海外，還拿下2015年義大利SIGEP青年西點世界盃冠軍。

不過在進入產業第一線後，顏志全對於拉糖的熱愛面臨現實挑戰。第一份工作在德麥，當時的烘焙師傅對他說：「你拉糖做得很好，但這麼認真做這個，之後能幹嘛？」前輩的話讓顏志全一時語塞，頓時明白「拉糖工藝是個人興趣大於商業性」，只能持續將拉糖作為興趣，並在心中期待有一天能「靠它賺錢」。

為了觀摩各國甜點市況和甜點文化，顏志全接連到澳洲、美國擔任甜點師打工換宿，他分析說：「美國不擅長伴手禮，澳洲沒有經典法式甜點，創業的話我一定要在台灣，因為我懂這個市場。」海歸後他先在甜點店「舒服氣息」擔任主廚，開始如兒時幻想般「靠做甜點賺錢」，但新冠疫情使甜點店關店，他也隨之失業，便找了場地開始教課生涯，也是在這時因緣際會與龍鬚糖工藝巧遇。

「我不喜歡跟別人教一樣的，所以我會去學一些比較少人會的技術來教。」從西班牙糖果到娃娃酥、拉糖，都是顏志全的教學內容，但他發現教法式糖果工藝的老師很多，反而中式傳統甜點的課程非常稀少，他想到從小常在廟會吃的龍鬚糖也逐漸式微，決定研究並學習龍鬚糖工藝。

顏志全自行在家研究兩個月卻一無所獲，後來找上淡水老街的龍鬚糖師傅，「他開價30萬元，太貴了！」要放棄之際，因為網路投放廣告，意外找到一位中國女師傅，「收費只要新台幣3千元，差了100倍！」

後續顏志全如何靠視訊學習龍鬚糖技藝，再結合鑽研多年的拉糖技術翻轉龍鬚糖？詳細報導請點入以下連結閱讀：https://www.mirrormedia.mg/story/20241009bus001



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