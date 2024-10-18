影／又現鳳凰彩雲！　湄洲女傳統裝扮「迎媽祖金身」回鑾安座

記者任以芳／湄洲島報導

今年農歷九月初九是媽祖羽化升天1037週年，福建湄洲媽祖祖廟圓滿結束五天四夜遶境活動。湄洲媽祖金身巡安從天妃故里遺址回鑾時，天空意外出現有如鳳凰狀彩雲，包括湄洲島家家戶戶都很虔誠，供奉五果六齋、燒「卦草」（諧音字）等傳統儀式，包括湄洲女也有特殊傳統髮型與服飾，相傳當年是媽祖自創「帆船頭」，如今媽祖髻流傳至今超過千年歷史。

▼ 今年農歷九月初九是媽祖羽化升天1037週年。（圖／記者任以芳攝）

▲ 湄洲媽祖金身五天四夜巡安圓滿結束 。（圖／記者任以芳攝）

適逢今年是媽祖信俗列入《人類非物質文化遺產保護代表作名錄》15週年，也是媽祖羽化升天1037週年，湄洲媽祖祖廟董事會開展「九九巡安，久久平安」紀念系列活動，包括五天四夜媽祖金身巡安、海祭媽祖祈福大典等。

每逢媽祖農曆三月誕辰和九月羽化升天，都是湄洲島虔誠居民頭等大事，巡安隊伍所到之處，家家戶戶提前燃起鞭炮恭迎媽祖，沿途也有媽祖信眾爭相跟隨，護駕隊伍以及陣頭有如一條蜿蜒前行的長龍綿延數里。

▲湄洲島家家戶戶擺放供桌迎媽祖 。（圖／記者任以芳攝）

媽祖到來之前，每戶人家都會在家門口擺設好供桌，依照祖先流傳習俗擺放好供品和香案都是有特殊寓意。包括許多信眾還會焚燒香火、金銀紙錢，還有一種很特殊的「卦草」（諧音字）。

祖先世代都是來自湄洲島的信眾黃玉珍向《東森新媒體ETtoda》記者介紹，自己從小到大跟著父母、祖輩學習「迎媽祖」，大家都會去山上找一種特殊「卦草」，每逢媽祖誕辰羽化升天之日，家家戶戶都會焚燒「卦草」已經是湄洲島傳統。

如今山上「卦草」越來越少，信眾才改成搭配燒幾銀紙錢、木頭幫忙助燃，所以家家戶戶門口一定都會有火盆或火爐，一方面是「驅邪」，也有一說是燒給媽祖跟前的兵馬，討個吉祥。

▼ 湄洲島迎媽祖供品擺放有學問 。（圖／記者任以芳攝）

黃玉珍繼續介紹家裡神桌的傳統習俗，首先大門口一定要擺放「天地爐」來祭拜天公爺，供桌上物件也有特殊意義，正中間必須供奉大果、花生和紅棗。其中，花生代表「早生貴子」也是老一輩對向神明祈求家族綿延子嗣的期盼。

大果後方擺設「五果六齋」，任何素齋都能上桌當供品，沒有特殊禁忌。黃玉珍表示，「水果部分通常都會有蘋果，但是小時候長輩說不能供奉楊桃，直到現在才慢慢解禁，部分人家也會供奉。」據了解，楊桃諧音有「逃」的意思，古時候祭拜天地時有所忌諱。

▼ 迎媽祖「五果六齋」、大果、以及花生紅棗不能少 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 湄洲女典型媽祖裝扮「帆船頭」又稱媽祖髻、媽祖頭 。（圖／記者任以芳攝）

湄洲島的女性祭拜媽祖也有分服飾和髮型，黃玉珍也分享，「湄洲女典型媽祖裝扮『帆船頭」，以及紅黑褲子寄平安的大海衫，聽老一輩說是媽祖自己創立，已經流傳千年。』

黃玉珍也說，媽祖當年因為普渡眾生嫁給大海為願，因此未婚女性不能梳「帆船頭」也不能穿全紅衣服或是大海衫。湄洲島大部分女性長輩都穿大紅衣迎媽祖，年輕一點已婚女性則是穿「大海衫」或一般服飾，成為當地十分特殊風景線。

▼ 湄洲島的女性長輩穿著大紅色迎媽祖是當地特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲湄洲島祖廟煙火夜景 。（圖／湄洲媽祖祖廟提供）

湄洲媽祖金身於10月9日至13日巡安途經全島17個媽祖宮廟和行宮站點包括上興宮、蓮池宮、龍興宮湖石宮、文興宮、白石宮天利宮、麟開宮、麟山宮進福宮、迴龍宮、寨山宮上英宮、上林宮等。

媽祖金身回鑾湄洲媽祖祖廟寢殿後，開始舉行隆重莊嚴的媽祖金身回鑾安座儀式，祖廟也以盛大的上千發煙花秀做為圓滿完成巡安的句號。

▲ 湄洲媽祖金身回鑾出現類似鳳凰彩雲 。（圖／記者任以芳攝）

最後一天回鑾祖廟之前，湄洲祖廟媽祖金身於天妃故里遺址公園媽祖故居起駕時，天空中突然出現狀如鳳凰的祥雲，在落日餘暉下顯得十分醒目，巡安隊伍加上虔誠供送媽祖信眾多達上千人一起見證。

這片彩雲因角度關係，形狀像極一隻飛天鳳凰，多年來湄洲媽祖金身巡安，已經出現多次象徵吉祥的雲彩，讓許多信眾感到十分感動，趕緊拍下奇妙瞬間。

活動期間，湄洲島還舉行了瓣香湄洲全國書畫名家作品展、兩岸非遺陣頭表演、《緣起湄洲》《印象媽祖》等大型文旅演藝、莆仙戲公演、誦經祈福、平安塔燈光秀、煙花秀等。

▼ 湄洲島沈浸式大型舞台劇「印象媽祖」4D燈光造景講述媽祖傳奇一生 。（圖／記者任以芳攝）