　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／又現鳳凰彩雲！　湄洲女傳統裝扮「迎媽祖金身」回鑾安座

記者任以芳／湄洲島報導

今年農歷九月初九是媽祖羽化升天1037週年，福建湄洲媽祖祖廟圓滿結束五天四夜遶境活動。湄洲媽祖金身巡安從天妃故里遺址回鑾時，天空意外出現有如鳳凰狀彩雲，包括湄洲島家家戶戶都很虔誠，供奉五果六齋、燒「卦草」（諧音字）等傳統儀式，包括湄洲女也有特殊傳統髮型與服飾，相傳當年是媽祖自創「帆船頭」，如今媽祖髻流傳至今超過千年歷史。

▼ 今年農歷九月初九是媽祖羽化升天1037週年。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 湄洲媽祖金身五天四夜巡安圓滿結束 。（圖／記者任以芳攝）

適逢今年是媽祖信俗列入《人類非物質文化遺產保護代表作名錄》15週年，也是媽祖羽化升天1037週年，湄洲媽祖祖廟董事會開展「九九巡安，久久平安」紀念系列活動，包括五天四夜媽祖金身巡安、海祭媽祖祈福大典等。

每逢媽祖農曆三月誕辰和九月羽化升天，都是湄洲島虔誠居民頭等大事，巡安隊伍所到之處，家家戶戶提前燃起鞭炮恭迎媽祖，沿途也有媽祖信眾爭相跟隨，護駕隊伍以及陣頭有如一條蜿蜒前行的長龍綿延數里。

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲湄洲島家家戶戶擺放供桌迎媽祖 。（圖／記者任以芳攝）

媽祖到來之前，每戶人家都會在家門口擺設好供桌，依照祖先流傳習俗擺放好供品和香案都是有特殊寓意。包括許多信眾還會焚燒香火、金銀紙錢，還有一種很特殊的「卦草」（諧音字）。

祖先世代都是來自湄洲島的信眾黃玉珍向《東森新媒體ETtoda》記者介紹，自己從小到大跟著父母、祖輩學習「迎媽祖」，大家都會去山上找一種特殊「卦草」，每逢媽祖誕辰羽化升天之日，家家戶戶都會焚燒「卦草」已經是湄洲島傳統。

如今山上「卦草」越來越少，信眾才改成搭配燒幾銀紙錢、木頭幫忙助燃，所以家家戶戶門口一定都會有火盆或火爐，一方面是「驅邪」，也有一說是燒給媽祖跟前的兵馬，討個吉祥。

▼ 湄洲島迎媽祖供品擺放有學問 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

黃玉珍繼續介紹家裡神桌的傳統習俗，首先大門口一定要擺放「天地爐」來祭拜天公爺，供桌上物件也有特殊意義，正中間必須供奉大果、花生和紅棗。其中，花生代表「早生貴子」也是老一輩對向神明祈求家族綿延子嗣的期盼。

大果後方擺設「五果六齋」，任何素齋都能上桌當供品，沒有特殊禁忌。黃玉珍表示，「水果部分通常都會有蘋果，但是小時候長輩說不能供奉楊桃，直到現在才慢慢解禁，部分人家也會供奉。」據了解，楊桃諧音有「逃」的意思，古時候祭拜天地時有所忌諱。

▼ 迎媽祖「五果六齋」、大果、以及花生紅棗不能少 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 湄洲女典型媽祖裝扮「帆船頭」又稱媽祖髻、媽祖頭 。（圖／記者任以芳攝）

湄洲島的女性祭拜媽祖也有分服飾和髮型，黃玉珍也分享，「湄洲女典型媽祖裝扮『帆船頭」，以及紅黑褲子寄平安的大海衫，聽老一輩說是媽祖自己創立，已經流傳千年。』

黃玉珍也說，媽祖當年因為普渡眾生嫁給大海為願，因此未婚女性不能梳「帆船頭」也不能穿全紅衣服或是大海衫。湄洲島大部分女性長輩都穿大紅衣迎媽祖，年輕一點已婚女性則是穿「大海衫」或一般服飾，成為當地十分特殊風景線。

▼ 湄洲島的女性長輩穿著大紅色迎媽祖是當地特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲湄洲島祖廟煙火夜景 。（圖／湄洲媽祖祖廟提供）

湄洲媽祖金身於10月9日至13日巡安途經全島17個媽祖宮廟和行宮站點包括上興宮、蓮池宮、龍興宮湖石宮、文興宮、白石宮天利宮、麟開宮、麟山宮進福宮、迴龍宮、寨山宮上英宮、上林宮等。

媽祖金身回鑾湄洲媽祖祖廟寢殿後，開始舉行隆重莊嚴的媽祖金身回鑾安座儀式，祖廟也以盛大的上千發煙花秀做為圓滿完成巡安的句號。

▲▼ 鳳凰狀彩雲、湄洲媽祖 。（圖／湄洲日報提供）

▲ 湄洲媽祖金身回鑾出現類似鳳凰彩雲 。（圖／記者任以芳攝）

最後一天回鑾祖廟之前，湄洲祖廟媽祖金身於天妃故里遺址公園媽祖故居起駕時，天空中突然出現狀如鳳凰的祥雲，在落日餘暉下顯得十分醒目，巡安隊伍加上虔誠供送媽祖信眾多達上千人一起見證。

這片彩雲因角度關係，形狀像極一隻飛天鳳凰，多年來湄洲媽祖金身巡安，已經出現多次象徵吉祥的雲彩，讓許多信眾感到十分感動，趕緊拍下奇妙瞬間。

活動期間，湄洲島還舉行了瓣香湄洲全國書畫名家作品展、兩岸非遺陣頭表演、《緣起湄洲》《印象媽祖》等大型文旅演藝、莆仙戲公演、誦經祈福、平安塔燈光秀、煙花秀等。

▼ 湄洲島沈浸式大型舞台劇「印象媽祖」4D燈光造景講述媽祖傳奇一生 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湄洲島、迎媽祖、特有習俗 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
陸女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻
「哈瑪斯領袖」DNA檢驗證實死亡！　拜登：美好的一天
王必勝轉戰金融圈「不到3個月」傳閃辭！業界不意外　東元回應了
內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光
秋颱「共伴效應」產生！　週末東北季風北台灣轉涼有雨
快訊／樹林重機撞「違規穿越行人」20歲女友甩飛　男路人不治
「AI需求是真的」台積電ADR飆近10％　輝達盤中刷新高領漲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

新婚「護士妻」激戰醫生！　綠帽尪控訴反被虧絕望輕生

海底撈「武松打虎」跨性別網紅發聲明！　原因曝光

影／又現鳳凰彩雲！　湄洲女傳統裝扮「迎媽祖金身」回鑾安座

福建1小學爆「家長開車撞校門」　1死8傷畫面曝光

中國股票「ETF表現不佳」　投資人對刺激措施失去信心

陸委會：對岸透過「貿易壁壘調查」逼台商在陸生產、投資

日本首相向「靖國神社」供奉祭品　中國外交部：敦促謹言慎行

A股午後單邊下行！　三大股指「全線轉跌」…滬指跌1.05%

陸委會：「台獨舉報」會越來越多　香港4年就75萬條

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

鄧紫棋模仿自己唱歌　澄清「正常鼻音沒那麼重」

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

新婚「護士妻」激戰醫生！　綠帽尪控訴反被虧絕望輕生

海底撈「武松打虎」跨性別網紅發聲明！　原因曝光

影／又現鳳凰彩雲！　湄洲女傳統裝扮「迎媽祖金身」回鑾安座

福建1小學爆「家長開車撞校門」　1死8傷畫面曝光

中國股票「ETF表現不佳」　投資人對刺激措施失去信心

陸委會：對岸透過「貿易壁壘調查」逼台商在陸生產、投資

日本首相向「靖國神社」供奉祭品　中國外交部：敦促謹言慎行

A股午後單邊下行！　三大股指「全線轉跌」…滬指跌1.05%

陸委會：「台獨舉報」會越來越多　香港4年就75萬條

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

先探／謝金河：微光中的幾個亮點

恐怖夫吵架燒光妻包包　趁睡覺再點燃床墊！求緩刑被打臉

DNA檢驗證實「哈瑪斯領袖」死亡！　拜登：美好的一天

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

新婚「護士妻」激戰醫生！　綠帽尪控訴反被虧絕望輕生

王必勝轉戰金融圈「不到3個月」傳閃辭！業界不意外　東元回應了

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

秋颱「共伴效應」產生！　週末東北季風北台灣轉涼有雨

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

海底撈「武松打虎」跨性別網紅發聲明！　原因曝光

福建1小學爆轎車衝撞　1死8傷畫面曝光

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

新婚「護士妻」激戰醫生！　綠帽尪控訴反被虧絕望輕生

影／湄洲媽祖回鑾又現鳳凰彩雲

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

全紅嬋假期後臉變圓潤了！她吐原因

中國留學生尋求「代寫論文」遭美遣返

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

陸委會：對岸以「貿易壁壘調查」逼台商在陸生產

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

中國股票ETF表現不佳 投資人失去信心

更多熱門

相關新聞

桃園慈護宮「減爐」　展現媽祖疼惜環境永續

桃園慈護宮「減爐」　展現媽祖疼惜環境永續

環保愛地球，從生活做起！桃園慈護宮新任主委簡征潭11日表示，為降低香火所產生的空氣污染，改善當地空氣品質，慈護宮將實施「減爐」措施，將原本的8座香爐減為2座，減爐的背後意義深遠，深信信徒的誠心不會因香爐減少而打折，反而為環境盡一份心力。

兩岸用書畫紀念媽祖文化

兩岸用書畫紀念媽祖文化

影／壯觀！湄洲祖廟媽祖金身巡安5天4夜

影／壯觀！湄洲祖廟媽祖金身巡安5天4夜

北港朝天宮董事長贈教宗黃金、白玉媽祖像

北港朝天宮董事長贈教宗黃金、白玉媽祖像

妮妃雅登巴黎文奧　嗨喊中華台北就是台灣

妮妃雅登巴黎文奧　嗨喊中華台北就是台灣

關鍵字：

湄洲島祖廟媽祖

讀者迴響

熱門新聞

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

連恩家人正式發聲「我們心碎了」

即／樹林重機撞「違規穿越行人」　男路人不治

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

即／新視角畫面曝！男騎士愣住2秒被15歲少年撞死

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

轉帳備註亂寫會影響信用評分？銀行專員澄清

偷開外公車撞死3人　15歲駕駛：會車緊張

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

15歲少年偷開車奪3命！被抓去醫院驗血　今晚拘留所過夜

台北第1家「六扇門」試營運

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」

更多

最夯影音

更多

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面