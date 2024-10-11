兩岸用書畫紀念媽祖文化　近百幅書法名家展在湄洲島登場

▲「瓣香湄洲——2023年全國書畫名家作品展」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湄洲島報導

今天（11）日九月初九是媽祖羽化升天紀念日，每年舉行「瓣香湄洲——2024年全國書畫名家作品展」也於同日揭幕。來自台灣書法家們接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，中華文化五千年歷史，中國字是最優美的歷史遺產之一，也期盼兩岸書法等文藝項目多交流，發揚文化傳承精神。

舉辦多年的「瓣香湄洲全國書畫名家作品展」，聚焦紀念媽祖羽化升天為契機，今天正好是1037週年紀念日。此次作品展由湄洲媽祖祖廟董事會、莆田市書法家協會、台灣中華鬯廬書畫協會、台灣媽祖文化研究協會聯合主辦，時間為期一周。

本屆書法展聚焦媽祖信俗、湄洲島風景等題材為主題進行書畫作品創作，在媽祖故居及弘藝堂展出兩岸書畫作品近百幅，包括來自台灣書法藝術家作品。

▼ 書法展聚焦媽祖信俗、湄洲島風景等題材 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣中華鬯廬書畫協會理事長蔡淑惠與父親。（圖／記者任以芳攝）

台灣中華鬯廬書畫協會理事長蔡淑惠接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，自己教學書法長達16年時間，經常來對岸交流，大陸方面對於書法人才培養幾乎追趕上台灣，反倒是台灣年輕一代幾乎斷層。因此，兩岸相關書法國畫等文藝交流更不能停，互相學習也是一種傳承。

「中華五千年優良傳統歷史文化必須傳承下去。」台灣中華鬯廬書畫協會副理事長鄭銘也說，台灣做兩岸書畫交流都是少數人參與，更別說有年輕人加入，書法或國畫需要經過長時間的焠鍊，也是一輩子學習與愛好，台灣大多偏向淺碟文化，不願意長時間積累，是比較可惜的事情。

▲台灣書法家羅雅菁。（圖／記者任以芳攝）

5天4夜，20多位藝術家代表深入湄洲媽祖祖廟景區、天妃故里遺址公園、媽祖平安里、鵝尾神化石等地參訪。來自台灣書法家羅雅菁研習書法十多年，疫情前曾來大陸交流，「每次來對岸交流，彼此學習長處優點，一邊學習一邊趁機欣賞大陸風光。」

她也分享這幾天跟著湄洲祖廟媽祖金身遶境隊伍，許多穿傳統紅色服飾的長者，見到媽祖神轎立刻跪拜，震撼的陣頭場景綿延數公里，所有人都很虔誠，十分感動，也很期待參加媽祖羽化升天紀念活動。

由於今年是媽祖信俗列入《人類非物質文化遺產保護代表作 名錄》 15週年，11日今天也是媽祖九月初九羽化升天1037週年，福建湄洲媽祖祖廟將於今10月11日（農歷九月初九）下午2點半，在下山村深澳底媽祖福船舉行海祭祈福大典，先前9日正式啟動5天4夜遶境活動，陣頭隊伍將在祭船現場會合。

▼ 大陸（上圖）和台灣書法作品（下圖）。（圖／記者任以芳攝）