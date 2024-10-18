ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

▲ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心。（圖／翻攝南投縣政府環保局臉書）

記者陳弘修／台北報導

在再生能源與轉廢為能的國際趨勢下，台灣垃圾推置與處理已成為中央與各地方縣市政府在環境保護施政上的重要課題。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，對於南投縣政府草屯垃圾山約9萬噸，並結合周邊烏嘴潭人工湖，營造具有環境教育與休憩空間，有85.1%的縣民認為對提升南投縣環境品質有幫助；同時，有高達87.1%的縣民支持南投縣政府推動「南投縣垃圾處理再生能源中心」。調查結果也指出，談到南投縣長許淑華的施政表現，有85.2%的縣民對於許淑華的施政表現感到滿意，與去年滿意度83.6%相較，提升了1.6個百分點，而整個南投縣政府行政團隊的表現今年也得到86.2%的高度肯定。對於居住在南投縣，有83.0%民眾表示感到幸福。

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday民調雲》持續進行調查。在最新出爐的南投縣部分，南投縣民對於19項政策都給了高度正面評價，其中，滿意度最高的是擴大計程車服務特約車隊，協助偏鄉地區長輩及行動不便者的交通需求，有高達92.1%的縣民對此表示肯定。另外，在滿意度85%至89%區間的政策有10項，滿意度80%至84%有4項，滿意度在80%以下則有4項。

《ETtoday民調雲》此次調查南投縣政府的施政面向與內容，包括環境保護、教育品質、運動發展、觀光旅遊、交通建設、社會福利﹑青年政策﹑智慧城市、經濟發展、農業政策，以及醫療政策，調查時間為2024年10月5日至10月10日，對象是設籍南投縣13個鄉鎮市且年滿18歲的民眾，方式以手機簡訊與EDM進行封閉性網路問卷調查，回收有效樣本數為1,100份，在95%信賴區間內的抽樣誤差最大值為±2.95%。

根據調查結果指出，在「環境保護」方面，有85.1%的縣民認為南投縣政府移除草屯垃圾山約9萬噸，並結合周邊烏嘴潭人工湖，營造具有環境教育、休憩空間，對於提升南投縣環境品質有幫助。談到「垃圾處理再生能源中心」，有87.1%的縣民表示認同與支持，認為南投縣政府將名間鄉新民村外埔段公有地為優先選址順位，朝每日處理700噸垃圾模式營運，對環境保護有幫助。另外，對於南投縣政府推動多項節能減碳政策，例如電動機車補助、寺廟環保設備補助、日月潭周邊道路空氣品質維護政策及推廣綠色殯葬等，有高達87.5%的縣民表示這些政策推動對於南投的環境保護有幫助。

▼南投縣民對於縣府目前推動的19項政策都給了高度正面評價。（圖／ETtoday民調雲，下同）

「教育品質」方面，有84.6%的縣民認為南投縣政府增加154%教育經費，並將縣內中小學全面更換為「可調式課桌椅」及完成全縣「班班有大屏」觸控式螢幕建置，對於改善學生學習環境、保護學生健康及縮小城鄉教育差距有幫助。同時，有86.4%民眾對於南投縣政府訂定800萬預算獎助學金也抱持高度肯定，認為此舉對於鼓勵高中以下學生出國學習，對於拓展學生視野、培植國際競爭力有幫助。

「運動發展」方面，對於南投縣政府近年來辦理多項國際運動賽事，例如，日月潭國際萬人泳渡活動、國際自由車環台公路大賽、國際室內撐竿跳高邀請賽、國際女子壘球邀請賽、國際曲棍球錦標賽、首度承辦113年全國身心障礙國民運動會等，有89.9%的縣民認為，南投舉辦這些大型賽事與活動對於提升運動觀光產業、拓展國際能見度相當有幫助。

「觀光旅遊」方面，對於南投縣政府舉辦2024南投燈會，成功吸引550萬人次參與，創造出33億元經濟效益，有85.9%的縣民表示肯定，認為對於促進觀光旅遊發展、行銷城市品牌有幫助。談到南投縣政府建立「南投永續旅遊講堂NSTC Talk」品牌，針對業者辦理教育訓練及輔導轉型，也有84.1%的縣民表示支持，認為此舉對於觀光產業永續轉型有幫助。

「交通建設」方面，有88.1%的縣民認為南投縣政府發展「幸福巴士」，導入媒合乘車平台與預約服務，對於解決偏鄉交通需求有幫助。「社會福利」方面，對於南投縣政府擴大計程車服務特約車隊，補助每趟車資最高100元，每天最多4趟，有高達92.1％的縣民表示肯定，認為這個補助政策對於協助偏鄉地區長輩及行動不便的交通需求有幫助。

在「青年政策」與「智慧城市」部分，有76.7%的縣民認為南投縣政府成立「青年發展所」及「青年創業輔導專案辦公室」，對於鼓勵青年留鄉發展有幫助。同時，有78.1%的縣民相當肯定南投縣政府興建青年住宅，協助青年安居樂業及留鄉發展。

調查結果指出，有83.9%的縣民滿意南投縣政府提供「網路e櫃檯」，並導入多元繳費機制的智慧數位便民服務。對於南投縣政府提供互動式、易於使用及視覺化介面的「南投縣政儀表板」、「災害情資網」及「智慧地政圖資平台」的查詢服務，也有74.4%的縣民表示滿意。同時，有79.1%的縣民認為，南投縣政府建置「殯葬業務管理及網路公祭服務」並「興建現代化殯儀館」，對於提升殯葬需求便利性有幫助。

「經濟發展」與「農業政策」部分，80.2%的縣民認為，南投縣政府開發並擴大產業園區政策，包括：開發5大產業園區、擴大南崗工業區及南投茄苳產業園區等，對於促進當地產業提升、增加就業機會有幫助。談到南投縣政府成立「品味南投管理中心」，並「與7-11攜手合作販售南投縣農產」，對於推廣南投縣農產品有幫助，有88.1%的縣民予以肯定，認為對推廣南投縣農產品有幫助。

「醫療政策」方面，有87.9%的縣民認為南投縣政府積極「協助新建南投基督教醫院及擴建南投醫院放射腫瘤科大樓」，對於提升醫療服務水準有幫助。談到提升偏鄉及弱勢家庭醫療政策，有88.9%的縣民對於南投縣政府的表現也相當肯定，認為擴增國姓物理治療所暨樂智學堂的空間與服務項目、升級水里鄉急診救護站為24小時營運、設立鹿谷鄉牙醫醫療站、推動弱勢家庭嬰幼童免費接種2劑腸病毒71型疫苗等政策，對於改善偏遠地區醫療、提升縣民健康有幫助。

調查結果也指出，對於居住在南投縣的幸福度，有83.0%的縣民表示感到幸福。在首長與團隊的滿意度方面，有85.2%的縣民回答表示，對於縣長許淑華的施政表現感到滿意，回答不滿意者僅14.8%，而相較於《ETtoday民調雲》去年的調查結果，許淑華的滿意度提升了1.6個百分點。另外，對於南投縣政府行政團隊的施政表現，也有86.2%的縣民予以高度肯定並表示滿意。